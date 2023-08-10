В Озерском городском округе продолжается социальная газификация.

На федеральном штабе, который провёл заместитель Председателя Правительства России Александр Новак Челябинская и Свердловская области отмечены в числе регионов–лидеров по созданию технической возможности реализации программы социальной газификации

По поручению президента РФ в стране реализуется программа социальной газификации. По информации Минэнерго, на сегодняшний день принято более 990 тысяч заявок на газификацию, заключено порядка 919 тысяч договоров, до границ участка газ подведён к более чем 646 тысячам домовладений.

В частности, работа по реализации поручения главы государства по бесплатной догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах успешно проводится и в Челябинской области.

Глава региона Алексей Текслер подвел итоги программы догазификации – за семь месяцев этого года были подключены к газу 10 383 домовладения. До конца 2023 года в области планируется достичь уровня газификации – 78,8% (в настоящее время он выше, чем в среднем по России – 77,1%). Уже сейчас создана техническая возможность подключения для более чем 60 тысяч негазифицированных домовладений.

Важно подчеркнуть, что в Челябинской области дополнительные меры социальной поддержки на приобретение и установку внутридомового газового оборудования предоставляются с июля 2021 года. Следует обратить особое внимание на то, что государство берёт на себя обязанность довести газ до границ земельного участка домовладения. Работы по газификации внутри домовладения – это обязанность собственника. Однако, для малоимущих граждан на эти цели предусмотрена субсидия.

Адресная социальная единовременная помощь на покупку и установку внутридомового газового оборудования с 1 июля 2021 года составляла до 60 тысяч рублей. В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил региональным властям увеличить размер субсидии до 100 тысяч рублей на одно подключение.

В настоящее время социальная выплата до 100 тысяч рублей адресована ряду льготных категорий: одиноко проживающим пенсионерам, многодетным малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей, погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, одиноко проживающим малообеспеченным гражданам. Размер выплаты для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, составляет до 200 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году в Озерском городском округе в рамках догазификации к газу были подключены 127 домовладений посёлка Метлино. В 2023 году в рамках социальной газификации выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования были предоставлены 9 семьям. Это семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, семьи военнослужащих. Кроме того, ООО "Озерскгаз" в рамках программы газификации по Челябинской области, ежегодно осуществляет в Озерском городском округе строительство газопроводов до границ земельных участков. В 2023 году планируется подвести газ ещё до 25 домовладений в посёлке Метлино.

Стоит отметить, что по инициативе губернатора Алексея Текслера принято решение увеличить размер социальной выплаты со 100 до 150 тысяч рублей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55393/