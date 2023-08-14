В Озерске названы имена лучших в спортивной сфере.

Накануне Дня физкультурника состоялась ежегодная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа.

По традиции, возле КСК «Лидер» собралась общественность, чтобы поздравить тех озерчан, кто в течение последних 12 месяцев внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и чьи портреты будут находиться на почетном стенде до следующего лета.

Обновленная Доска спортивной славы – это 48 имен, 48 фотографий: спортсмены, тренеры, учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования, ветераны спорта, инструкторы и работники спортивных сооружений. Вместе с ними разделить мгновения общественного признания пришли их коллеги, друзья и родственники.

Со словами приветствия ко всем собравшимся обратился начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов:

- Сегодня мы открываем новую экспозицию на Доске спортивной славы, поздравляю с этим событием всех нас и особенно лауреатов. Желаю им, чтобы и дальше своим примером они вдохновляли других на новые достижения, не останавливались на достигнутом. Успехов!

Хорошей традицией назвал чествование у Доски спортивной славы председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:

- Важную роль в спортивной жизни округа играют ветераны: при поддержке Управления по ФКС и МБУ «Арена» наша Спартакиада проходит уже в шестнадцатый раз, с каждым годом становится все больше желающих принять в ней участие. Поздравляю своих ровесников, которые стали лауреатами и заслуженно занесены на Доску спортивной славы. Будьте на пьедестале всегда!

Дружными аплодисментами поддерживали участники мероприятия каждого, кто выходил на вручение и получал свидетельство. Завершилось торжество общим фото на память.

На фото:

Арсений Темник и его тренер Олег Геннадьевич Золотарев

Фото Арсения впервые занесено на почетный стенд, юноша увлеченно занимается триатлоном (плавание, велогонка, бег) и считает свой вид спорта интересным, не позволяющим скучать. Показывает хорошие результаты на престижных соревнованиях УрФО, регионального и межрегионального уровня, стал 10-м на Первенстве России по триатлону. Он тренируется каждый день, без перерывов и каникул, на базе КСК и на стадионе «Труд». Арсений признался, что получил свидетельство с большим волнением, испытал чувство радости и гордости, очень благодарен своему тренеру за помощь, за науку.

По словам Олега Золотарева, в отношении Арсения сделан вполне просчитанный и имеющий научное обоснование прогноз: воспитанник подает большие надежды и может стать участником Олимпиады 2028 года.

Юрий Михайлович Середа

Имя уважаемого тренера по плаванию хорошо известно поклонникам этого вида спорта и в округе, и за пределами ЗАТО. Его достижения – это успехи его воспитанников. Ученики Юрия Михайловича – победители и призеры кубков и чемпионатов всероссийского и регионального уровней:

- Прошедший год оказался удачным: мои дети стояли на пьедестале регулярно, некоторые стали кандидатами в мастера. Надеюсь, будут радовать меня и дальше.

По словам Юрия Михайловича, интерес к плаванию в Озерске всегда был высоким, недобора в секцию не было никогда. Значит, надо ждать новые победы и новые имена на Доске спортивной славы:

- Очень важно, что у жителей округа есть возможность видеть лица не только чемпионов, но всех, без кого спорт существовать не может – кто помогает организовывать процесс занятий и тренировок. Сегодня мы все здесь и очень приятно быть вместе с коллегами, единомышленниками, друзьями - с кем думаешь одинаково и живешь одними интересами.

В 2023 году на Доску спортивной славы Озерского городского округа занесены следующие имена:

Лысенко Сергей Александрович, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике МБУ ДО «ДЮСШ»;

Середа Юрий Михайлович, тренер-преподаватель по плаванию МБУ ДО «ДЮСШ»;

Панина Арина Олеговна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №36;

Иванов Дмитрий Владимирович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №24;

Замятин Артем Николаевич, учитель физической культуры МБОУ СОШ №24;

Шошина Ирина Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа №29;

Кожевникова Юлия Викторовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №41;

Власов Сергей Александрович, тренер СК «Эдельвейс» по дзюдо и самбо;

Гончар Евгений Александрович, победитель Челябинской области, призер Чемпионата УрФО, призер Кубка Южного Урала по спортивной борьбе);

Летягин Роман Вячеславович, победитель Чемпионата России по лыжным гонкам, призер Кубка России по -Ачери - биатлону;

Шаповал Игорь Михайлович, призер Кубка Урала, неоднократный победитель региональных соревнований по плаванию;

Гришин Станислав Николаевич, призер Кубка Урала, неоднократный победитель региональных соревнований по плаванию;

Мухина Юлия Валерьевна, призер фестиваля Росатома по ГТО и фестивале ГТО России;

Корпылева Анастасия Алексеевна, победитель Атомиады по лыжным гонкам;

Гордеева Ольга Николаевна, победитель в командных соревнованиях на всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов;

Фазылов Сергей Сигабитуллович, победитель областной Спартакиады трудовых коллективов Челябинской области по настольному теннису;

Чурин Егор Николаевич, победитель Первенства Челябинской области, член сборной команды Челябинской области по плаванию;

Романов Роман Дмитриевич, КМС, победитель межрегионального турнира «Путь Чемпиона», неоднократный призер Всероссийских соревнований по плаванию;

Темник Арсений Дмитриевич, победитель и призер Челябинской области, призер УрФО по плаванию;

Мухаметшин Данил Аликович, победитель Кубка Урала, призер Спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала по боксу;

Мухамедшин Илья Эдуардович, победитель командного Кубка Урала, победитель областного турнира по боксу;

Шишкин Лев Дмитриевич, призер Чемпионата и Кубка России по водно-моторному спорту в спортивной дисциплине аквабайк-ски;

Стаканова Арина Сергеевна, призер первенства УрФО по дзюдо;

Авдонин Ярослав Олегович, призер Первенства области по боксу;

Исмагилова Анифа Хакимяновна, инструктор-методист по спорту МБУ «Арена»;

Хисаметдинов Альберт Сагдиевич, инструктор по спорту МБУ «Арена»;

Муленкова Альбина Александровна, уборщик служебных помещений;

Малахова Ирина Николаевна, специалист по кадрам МБУ «Арена»;

Тимофеева Надежда Никлаевна, администратор СК «Стимул» МБУ «Арена»,

Байгужин Салават Сунагатович, электромонтер МБУ «Арена»;

Герасев Сергей Евгеньевич, сторож вахтер спортивный павильон «Энергетик»,

Токарева Мария Мухомедовна, заведующая яхт-клубом, председатель профсоюзного комитета МБУ «Арена»;

Бабак Анастасия Александровна, победитель Челябинской области по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Васина Елена Васильевна, победитель и призер Челябинской области по настольному теннису, бадминтону, плаванию и лыжным гонкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Алферова Наталья Викторовна, призер Челябинской области по настольному теннису, бадминтону и лыжным гонкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Серков Александр Владимирович, победитель и призер Челябинской области по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Кротова Ирина Витальевна, призер Чемпионата России, победитель Чемпионата Челябинской области по шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Рючин Александр Юрьевич, призер Челябинской области по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

Чуплыгин Николай Сергеевич, призер Челябинской области по легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями,

Зильбер Максим Валерьевич, призер Челябинской области по плаванию и шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями,

Балабанова Людмила Ивановна, капитан женской сборной команды ОГО по волейболу;

Боровков Константин Серафимович, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по плаванию;

Василенко Татьяна Александровна, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по легкой атлетике;

Волегова Елена Борисовна, победитель Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по плаванию;

Вербицкая Галина Федоровна, председатель клуба «Чайка». По массовости и количеству призеров на Спартакиаде «Здоровье» ОГО клуб занимает 1-е место;

Губайдуллин Галимян Хакимянович, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области, призер ежегодных марафонских дистанций в УрФО по лыжным гонкам;

Евграфов Александр Евгеньевич, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по шашкам и дартс;

Летягина Гульниса Хакимяновна, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по Лыжным гонкам.

Имена для занесения на Доску спортивной славы Озерского городского округа утверждены на заседании специальной комиссии, в состав которой входят: начальник Управления ФКС, руководители и специалисты учреждений физической культуры и спорта.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55424/