В Озерске названы имена лучших в спортивной сфере.

Накануне Дня физкультурника состоялась ежегодная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа.
По традиции, возле КСК «Лидер» собралась общественность, чтобы поздравить тех озерчан, кто в течение последних 12 месяцев внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и чьи портреты будут находиться на почетном стенде до следующего лета.
Обновленная Доска спортивной славы – это 48 имен, 48 фотографий: спортсмены, тренеры, учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования, ветераны спорта, инструкторы и работники спортивных сооружений. Вместе с ними разделить мгновения общественного признания пришли их коллеги, друзья и родственники.
Со словами приветствия ко всем собравшимся обратился начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов:
- Сегодня мы открываем новую экспозицию на Доске спортивной славы, поздравляю с этим событием всех нас и особенно лауреатов. Желаю им, чтобы и дальше своим примером они вдохновляли других на новые достижения, не останавливались на достигнутом. Успехов!
Хорошей традицией назвал чествование у Доски спортивной славы председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:
- Важную роль в спортивной жизни округа играют ветераны: при поддержке Управления по ФКС и МБУ «Арена» наша Спартакиада проходит уже в шестнадцатый раз, с каждым годом становится все больше желающих принять в ней участие. Поздравляю своих ровесников, которые стали лауреатами и заслуженно занесены на Доску спортивной славы. Будьте на пьедестале всегда!
Дружными аплодисментами поддерживали участники мероприятия каждого, кто выходил на вручение и получал свидетельство. Завершилось торжество общим фото на память.
На фото:
Арсений Темник и его тренер Олег Геннадьевич Золотарев
Фото Арсения впервые занесено на почетный стенд, юноша увлеченно занимается триатлоном (плавание, велогонка, бег) и считает свой вид спорта интересным, не позволяющим скучать. Показывает хорошие результаты на престижных соревнованиях УрФО, регионального и межрегионального уровня, стал 10-м на Первенстве России по триатлону. Он тренируется каждый день, без перерывов и каникул, на базе КСК и на стадионе «Труд». Арсений признался, что получил свидетельство с большим волнением, испытал чувство радости и гордости, очень благодарен своему тренеру за помощь, за науку.
По словам Олега Золотарева, в отношении Арсения сделан вполне просчитанный и имеющий научное обоснование прогноз: воспитанник подает большие надежды и может стать участником Олимпиады 2028 года.
Юрий Михайлович Середа
Имя уважаемого тренера по плаванию хорошо известно поклонникам этого вида спорта и в округе, и за пределами ЗАТО. Его достижения – это успехи его воспитанников. Ученики Юрия Михайловича – победители и призеры кубков и чемпионатов всероссийского и регионального уровней:
- Прошедший год оказался удачным: мои дети стояли на пьедестале регулярно, некоторые стали кандидатами в мастера. Надеюсь, будут радовать меня и дальше.
По словам Юрия Михайловича, интерес к плаванию в Озерске всегда был высоким, недобора в секцию не было никогда. Значит, надо ждать новые победы и новые имена на Доске спортивной славы:
- Очень важно, что у жителей округа есть возможность видеть лица не только чемпионов, но всех, без кого спорт существовать не может – кто помогает организовывать процесс занятий и тренировок. Сегодня мы все здесь и очень приятно быть вместе с коллегами, единомышленниками, друзьями - с кем думаешь одинаково и живешь одними интересами.
В 2023 году на Доску спортивной славы Озерского городского округа занесены следующие имена:
Лысенко Сергей Александрович, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике МБУ ДО «ДЮСШ»;
Середа Юрий Михайлович, тренер-преподаватель по плаванию МБУ ДО «ДЮСШ»;
Панина Арина Олеговна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №36;
Иванов Дмитрий Владимирович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №24;
Замятин Артем Николаевич, учитель физической культуры МБОУ СОШ №24;
Шошина Ирина Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа №29;
Кожевникова Юлия Викторовна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №41;
Власов Сергей Александрович, тренер СК «Эдельвейс» по дзюдо и самбо;
Гончар Евгений Александрович, победитель Челябинской области, призер Чемпионата УрФО, призер Кубка Южного Урала по спортивной борьбе);
Летягин Роман Вячеславович, победитель Чемпионата России по лыжным гонкам, призер Кубка России по -Ачери - биатлону;
Шаповал Игорь Михайлович, призер Кубка Урала, неоднократный победитель региональных соревнований по плаванию;
Гришин Станислав Николаевич, призер Кубка Урала, неоднократный победитель региональных соревнований по плаванию;
Мухина Юлия Валерьевна, призер фестиваля Росатома по ГТО и фестивале ГТО России;
Корпылева Анастасия Алексеевна, победитель Атомиады по лыжным гонкам;
Гордеева Ольга Николаевна, победитель в командных соревнованиях на всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов;
Фазылов Сергей Сигабитуллович, победитель областной Спартакиады трудовых коллективов Челябинской области по настольному теннису;
Чурин Егор Николаевич, победитель Первенства Челябинской области, член сборной команды Челябинской области по плаванию;
Романов Роман Дмитриевич, КМС, победитель межрегионального турнира «Путь Чемпиона», неоднократный призер Всероссийских соревнований по плаванию;
Темник Арсений Дмитриевич, победитель и призер Челябинской области, призер УрФО по плаванию;
Мухаметшин Данил Аликович, победитель Кубка Урала, призер Спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала по боксу;
Мухамедшин Илья Эдуардович, победитель командного Кубка Урала, победитель областного турнира по боксу;
Шишкин Лев Дмитриевич, призер Чемпионата и Кубка России по водно-моторному спорту в спортивной дисциплине аквабайк-ски;
Стаканова Арина Сергеевна, призер первенства УрФО по дзюдо;
Авдонин Ярослав Олегович, призер Первенства области по боксу;
Исмагилова Анифа Хакимяновна, инструктор-методист по спорту МБУ «Арена»;
Хисаметдинов Альберт Сагдиевич, инструктор по спорту МБУ «Арена»;
Муленкова Альбина Александровна, уборщик служебных помещений;
Малахова Ирина Николаевна, специалист по кадрам МБУ «Арена»;
Тимофеева Надежда Никлаевна, администратор СК «Стимул» МБУ «Арена»,
Байгужин Салават Сунагатович, электромонтер МБУ «Арена»;
Герасев Сергей Евгеньевич, сторож вахтер спортивный павильон «Энергетик»,
Токарева Мария Мухомедовна, заведующая яхт-клубом, председатель профсоюзного комитета МБУ «Арена»;
Бабак Анастасия Александровна, победитель Челябинской области по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Васина Елена Васильевна, победитель и призер Челябинской области по настольному теннису, бадминтону, плаванию и лыжным гонкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Алферова Наталья Викторовна, призер Челябинской области по настольному теннису, бадминтону и лыжным гонкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Серков Александр Владимирович, победитель и призер Челябинской области по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Кротова Ирина Витальевна, призер Чемпионата России, победитель Чемпионата Челябинской области по шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Рючин Александр Юрьевич, призер Челябинской области по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
Чуплыгин Николай Сергеевич, призер Челябинской области по легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями,
Зильбер Максим Валерьевич, призер Челябинской области по плаванию и шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями,
Балабанова Людмила Ивановна, капитан женской сборной команды ОГО по волейболу;
Боровков Константин Серафимович, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по плаванию;
Василенко Татьяна Александровна, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по легкой атлетике;
Волегова Елена Борисовна, победитель Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по плаванию;
Вербицкая Галина Федоровна, председатель клуба «Чайка». По массовости и количеству призеров на Спартакиаде «Здоровье» ОГО клуб занимает 1-е место;
Губайдуллин Галимян Хакимянович, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области, призер ежегодных марафонских дистанций в УрФО по лыжным гонкам;
Евграфов Александр Евгеньевич, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по шашкам и дартс;
Летягина Гульниса Хакимяновна, призер Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по Лыжным гонкам.
Имена для занесения на Доску спортивной славы Озерского городского округа утверждены на заседании специальной комиссии, в состав которой входят: начальник Управления ФКС, руководители и специалисты учреждений физической культуры и спорта.