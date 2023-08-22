На «Егозе» завершился сезон рок-пикников.

В минувшую субботу прошел финальный рок-пикник "Егозарок", который, по словам организаторов, был самым уютным из всех. Напомним, что на последнем в этом сезоне рок-пикнике выступали команды "ПРОСПЕКТ КАЗАНСКОГО" (г.Миасс), "DEAD MOROZ" (г.Челябинск), "Фантом Удачи" (г. Челябинск), "BЁRTON" (г.Озёрск).

Специальные гости мероприятия: "Ананасов и Ко" (г.Челябинск), "Вершитель" (г.Пермь).

Фографии и видео с мероприятия в группе "Егозарок" в ВК: https://vk.com/egozarock

Яркие моменты в фото-репортаже Евгения Гецева: