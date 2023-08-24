Минтруд рассказал, как взять выходной на 1 сентября.

В Минтруде рассказали, как оформить официальный выходной 1 сентября.

Родитель может подать заявление и получить отпуск на один день, как оплачиваемый, так и за свой счет. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части и одну из них использовать 1 сентября. Даже если он не совпадает с графиком отпусков, работодатель может пойти на встречу и внести в график изменения.

Также можно подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет). По согласованию с работодателем он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска за свой счет некоторым категориям работников. Например, сотрудникам с инвалидностью, женам (или мужьям) военнослужащих и другим.

https://dostup1.ru/society/Mintrud-rasskazal-kak-vzyat-vyhodnoy-na-1-sentyabrya_167066.html