На территории Озерского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Внимание – переезд».

В целях предупреждения аварийности и повышения безопасности участников дорожного движения на железнодорожных переездах на территории Озерского городского округа в период с 11 по 20 сентября текущего года проводится профилактическое мероприятие «Внимание – переезд».

Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, а также напоминает, что железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги.

Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном переезде, водителю следует соблюдать несколько основных правил:

- прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость;

- начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено;

- необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд;

Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман.

Строгая дисциплинированность со стороны водителей в соблюдении правил дорожного движения на железнодорожных переездах – залог вашей безопасности!