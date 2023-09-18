Обновление дворов в Озерске проходит совместно с жителями и депутатами.

Депутат по избирательному округу №7 Валентина Сылько вместе с заместителем директора МУ «Соцсфера» Николаем Рыжовым выехала во двор дома №78 по пр. Ленина, где в настоящее время уже срезан старый асфальт.

Напомним, на сегодняшний день дворы и дворовые проезды уже заасфальтированы у домов с №2 по №28 на пр. Ленина, а также во дворе дома №38. По оценке специалистов, это был наиболее сложный этап работы, связанный с тем, что в этих дворах было задействовано много ручного труда. Крупной механизированной технике было непросто работать в небольших дворовых пространствах домов, расположенных в начале проспекта.

Во дворах домов №№47,49,77,78,79,80, 81,82, 83 и 84 на пр. Ленина выполнены работы дорожной фрезой по снятию старого покрытия, порядка 5 тысяч квадратных метров территории. В домах №№45, 47 и 49 идут подготовительные работы, устанавливается бордюрный камень, в ближайшее время будет укладываться асфальтобетон.

Во дворе домов №32 и №34 на пр. Ленина работы были приостановлены в связи с ремонтом теплопровода. На данный момент ремонтные работы завершены, выполнены земляные работы, идёт подготовка к асфальтированию.

Депутат, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько вместе с заместителем директора МУ «Соцсфера» Николаем Рыжовым выехала во двор дома №78 по пр. Ленина, где в настоящее время уже срезан старый асфальт:

– Проблема заездов во дворы и внутридворовых проездов стоит уже очень много лет, депутаты хорошо об этих проблемах знали. Мы абсолютно солидарны с администрацией, был поиск решения данной проблемы, к счастью, всё получилось в этом году, благодаря партнёрству ФГУП «ПО «Маяк», Госкорпорации «Росатом» и руководства региона, благодаря проекту «Наш дом – наш двор – наш город».

Я думаю, что этому проекту рады все жители Озерска, не только жители домов на проспекте Ленина, поскольку у него будет продолжение.

Валентина Сылько пояснила, что первоначально в плане работ по обновлению асфальтового покрытия дома №78 в программе не было. В ходе подготовки специалисты МУ «Соцсфера» совместно с депутатом и жителями обратили внимание на то, что во дворе всё же необходимо поднять колодцы, которые просели, а также убрать бордюрный камень, установленный вокруг колодца, расположенного в центре двора. В итоге дом №78 на пр. Ленина был включён в программу, и в этом году достаточно большая площадь дворовой территории этого дома будет приведена в порядок.

Житель дома №78 на пр. Ленина Сергей Ломовцев:

– Я живу в этом дворе давно. Необходимость провести эти работы, конечно, была, колодцы просели, их надо поднимать. Колодец с ограждением, который доставлял неудобства автомобилистам, также надо было выровнять, здесь пострадал ни один бампер. Это очень хорошо, что получилось осуществить эту программу, мы рады.

Вместе с тем, Валентина Сылько отметила, что есть понимание и того, что, например, дом №67 по пр. Ленина в этом году не вошёл в программу «Наш дом – наш двор – наш город». Этот двор в прошлом году был приведён в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды».

Валентина Сылько и Николай Рыжов также побывали во дворе дома на пр. Ленина,68, где запланирован ремонт дворового проезда и тротуаров, ведущих ко входной группе. Много лет после перекопки поверхность была засыпана гравием. В рамках проекта здесь будет выполнено основание перед укладкой асфальта, уложен щебень, уплотнён, а затем появится новое асфальтобетонное покрытие.

– Жители этого дома давно обращались с этой проблемой, длительное время ждали решения, поскольку очевидно, что пробираться по камням к своему подъезду, неудобно и пожилым людям, и мамам с колясками, – подчеркнула Валентина Сылько.

Во дворе дома №64 также запланирован ремонт дворового проезда, но в настоящее время там идёт ремонт теплосети и ещё не завершены земляные работы. Решение по обновлению асфальтового покрытия в этом дворе будет принято специалистами в рабочем порядке.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55746/