На реке Ай вдвое продлят турмаршрут для снижения нагрузки

Протяженность сплавов по реке Ай планируют увеличить в два раза для более равномерного распределения турпотока и снижения антропогенной нагрузки. Кроме того, часть отдыхающих хотят перенаправить на другие реки региона или превратить в пеших туристов. Так власти Челябинской области отреагировали на беспрецедентное количество сплавщиков, которые этим летом буквально оккупировали «лунную реку»*, чем возмутили спокойствие прибрежных жителей и вызвали тревогу за водный объект.

Как ранее писало ИА «Первое областное», Ай превратился в реку туристов. На пике сезона количество лодок и катамаранов там было таким, что они создавали настоящие пробки. Местные СМИ и депутаты бьют тревогу: каждый уик-энд берег на точках старта превращается в одну сплошную стихийную парковку и палаточный лагерь. После отъезда отдыхающих местные волонтеры и экологи вывозят оставленный ими мусор целыми камазами.

Директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников согласен, что туристическая нагрузка на реку Ай зашкаливает. Об этом он сказал 26 сентября на пресс-завтраке, посвященном Дню туризма (отмечается 27 сентября).

«Здесь одна из главных наших задач — перераспределить на другие территории, которые потенциально подходят для этого: реки Юрюзань, Уфа, Нязя и так далее. Вопрос в том, что эти территории менее инфраструктурно обеспечены, поэтому сложно туда поток перераспределить. Поэтому будем фокусироваться на том, чтобы помогать другим муниципалитетам в привлечении туристов. Бизнес получит типовые методические рекомендации по организации палаточных лагерей, кемпингов, питчей, парковок, для того чтобы было проще это сделать. Плюс грантовая поддержка, которая направлена на создание пляжной инфраструктуры. Это будет способствовать тому, чтобы создавались новые точки притяжения»,

— поделился Мельников.

Он отметил, что в последние годы растет спрос на сплавы по реке Уфа в Нязепетровском районе, особенно среди туристов из Свердловской области. Но одновременно с этим растет трафик и в других местах, в том числе и на реке Ай.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов добавил, что мастер-планом развития туризма на реке Ай предусмотрено увеличение маршрута сплавов практически в два раза по длине реки.

«Параллельно вдоль маршрута планируется создание сети пешеходных троп, что, по нашим расчетам и ожиданиям, снизит пиковую нагрузку в моменте в любой точке реки»,

— отметил вице-губернатор.

Большие и Малые притесы на реке Ай. Фото: Алексей Жилин

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-reke-ay-vdvoe-prodlyat-turmarshrut-dlya-snizheniya-antropogennoy-nagruzki/