Дом, где тепло и уютно, встретил гостей.

В преддверии Дня пожилого человека председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер посетил «Озерский Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов», который в этом году отметил 30 лет со дня образования и реализовал три значительных проекта в рамках инициативного бюджетирования.

Как отметила заместитель начальника Управления социальной защиты населения Татьяна Петренко, озерский Дом-интернат для престарелых людей и инвалидов по данным Министерства социальных отношений является одним из лучших в Челябинской области. По независимой оценке, которая проводится ежегодно, ряд социальных учреждений округа, в том числе и данный Дом-интернат, получает более девяноста баллов из ста.

– В настоящее время в Доме-интернате проживает 30 человек. Благодаря тому, что учреждение небольшое, оно уютное, комфортное, здесь очень красиво. Руководители учреждения делают всё для того, чтобы сделать жизнь подопечных тёплой, спокойной, интересной, – подчеркнула Татьяна Петренко.

В этом году в учреждении было реализовано три проекта в рамках программы «Инициативного бюджетирования».

Директор "Озерского Дома-интерната для пожилых и инвалидов" Светлана Колокольникова:

– Для нас жизнь никогда не стоит на месте, мы всегда двигаемся вперёд. 10 июня 2023 года Дому-интернату исполнилось 30 лет. Мы размышляли над тем, что будет лучшим подарком для нас, в итоге было принято решение принять участие в инициативном бюджетировании. Мы выбрали три объекта – замену ограждения по периметру территории, ремонт фасада здания и ремонт холла. Холл является душой нашего учреждения, потому что все мероприятия происходят именно здесь. Поставленных целей мы достигли, мы очень рады.

В рамках ремонта холла был выполнен комплекс работ: заменена плитка на полу, установлены новые современные оконные блоки и подвесная потолочная система, в соответствии с требованиями оборудованы рабочие места медицинского персонала (установлена стойка регистрации и комплект стационарных шкафов). Ремонт холла был выполнен из негорючих материалов в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Очень свежо и аккуратно после ремонта стал выглядеть фасад здания, а также ограждение, оно получилось симпатичным за счёт того, что между секциями металлических конструкций появились столбы кирпичной кладки.

27 сентября в Дом-интернат вместе с представителями депутатского корпуса и Управления социальной защиты приехали коллеги и дети из Центра содействия семейному воспитанию, с которым Дом-интернат связывает многолетняя дружба. Дети подготовили для проживающих небольшой концерт.

От лица органов местного самоуправления к подопечным и коллективу Дома-интерната обратился председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер:

– Сердечно поздравляю вас с предстоящим праздником. В этом году были выделены беспрецедентно большие средства на модернизацию и обновление вашего здания и инфраструктуры. Замечательный ремонт был выполнен благодаря программе «Инициативное бюджетирование», её поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Забота о старшем поколении является приоритетной задачей для органов местного самоуправления. Мы всегда помним о том вкладе, который вы внесли в становление города, в его развитие, низкий вам поклон и большое спасибо. Желаю вам здоровья, всегда оставаться бодрыми и не унывать.

В подарок к чайному столу председатель Собрания депутатов передал от местного отделения партии «Единая Россия» несколько свежих тортов производства озерского муниципального предприятия «Сластёна».

От имени Управления социальной защиты населения всех поздравила заместитель начальника Татьяна Петренко. Она пожелала прежде всего здоровья и душевного спокойствия, отметила, что в ближайшие дни сюда также приедут ребята из Центра помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Перед концертом своих коллег поздравила директор Центра содействия семейному воспитанию Ольга Лыкова:

– Наши ребята тоже особенные, они также, как и вы живут все вместе, и они нуждаются в душевном тепле и заботе. Всю свою радость от встречи с вами они постараются выразить в песнях и стихах. А вам мы желаем здоровья, благодарим вас за всё, что вы сделали для себя, для нас, для своих детей и внуков, для нашего города, для страны, спасибо вам большое.

В этот день в доме интернате царила необыкновенная трогательная атмосфера радости и взаимного участия. Один из проживающих в Доме-интернате Владимир Олудин увлекается алмазной мозаикой, у него было несколько готовых композиций, две из которых он подарил на память юным гостям.

Следует отметить, что коллектив стремится полностью уйти от ощущения казённого специализированного учреждения. В здании очень чисто, отсутствуют посторонние запахи, на сотрудниках нет белых халатов, на них униформа приятных ярких цветов, в холле удобная мебель и большой современный телевизор.

После визита в Дом-интернат Сергей Гергенрейдер подчеркнул, что результат реализации инициативных проектов впечатляющий, пожелания работников учреждения и проживающих были учтены. Работа в этом направлении будет продолжена, инициативам коллектива всегда будет оказываться всесторонняя поддержка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55815/