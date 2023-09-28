1957 год: прошли десятилетия, но память жива.

Сегодня у памятного знака, расположенного в Озерске на пересечении улиц Советская и Строительная, собрались ветераны - участники событий 1957 года, представители органов местного самоуправления, ФГУП ПО «Маяк», общественных объединений и студенты ОзТК.

Мероприятие, посвященное 66-летию со дня техногенной аварии на «Маяке», началось с гимна Российской Федерации. Десятый год подряд дату, связанную с трагической страницей атомного производства, жители нашего округа отмечают у памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий», установленного в рамках конкурса социальных проектов.

Первое слово было предоставлено председателю Собрания депутатов Озерского городского округа Сергею Гергенрейдеру, который подчеркнул серьезность аварии 1957 года и призвал сохранить для следующих поколений память о подвиге тех людей, которые ценой своей жизни и здоровья ликвидировали ее последствия:

- К сожалению, на фоне Чернобыльской аварии события 1957 года на «Маяке» уходят на второй план. И наша с вами задача – сберечь память о подвиге всех ликвидаторов. Желаю здоровья и благополучия - живым, светлая память - ушедшим от нас героям!

Глубокой признательностью всем, кто вписал в историю «Маяка» и всей страны героическую страницу - остановил угрозу радиоактивного загрязнения – наполнили свои выступления и другие официальные лица: исполняющий обязанности заместителя генерального директора ПО «Маяк» по коммуникациям и связям с регионами Константин Захаров, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» Максим Чубенко, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Ольховский.

Участники встречи в своих выступлениях были едины: в 1957 году сложилась чрезвычайная ситуация, справиться с которой удалось благодаря патриотизму и самоотверженности людей, которые сделали все от них зависящее, чтобы минимизировать последствия техногенной аварии. И обращением к молодому поколению атомщиков прозвучали слова: память должна жить, подобное не должно повториться никогда.

В ходе мероприятия представители градообразующего предприятия вручили ряду ветеранов – ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - знаки отличия «К 75-летию ПО «Маяк».

Минутой молчания почтили собравшиеся память ушедших из жизни ликвидаторов всех радиационных аварий, происходивших в ходе создания и развития атомного производства и энергетики. В завершение к обелиску были возложены цветы.

В организации мероприятия приняли участие сотрудники МБУ «ПКиО».

Справочно: произошедший на «Маяке» 29 сентября 1957 года взрыв емкости с отходами производства, привел к тому, что в атмосферу было выброшено 20 млн. кюри радиоактивности. Мощность взрыва была такой силы, что бетонную плиту весом 160 тонн отбросило на 7 метров в сторону, загрязненной оказалась огромная территория, позже названная Восточно-Уральским следом. Последствия аварии по своему масштабу оказались значительными, к их ликвидации были привлечены тысячи людей, вольнонаемные и военнослужащие. Все работы по локализации заражения, выхода из сложнейшей ситуации были проведены в кратчайшие сроки. Официально аварию 1957 года признали в СССР лишь в июле 1989 года на сессии Верховного Совета.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55824/