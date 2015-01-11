Прокуратура изучает обстоятельства травмирования ребенка в школе Кыштыма.

Прокуратура изучает обстоятельства травмирования ребенка в школе № 3 Кыштыма.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 29 сентября учащийся второго класса, находясь в туалете образовательной организации, получил рваную рану правой щеки.

«В приемном покое наложили четыре шва, назначили антибиотики. Сын говорит, что в туалете у кабинки не было дверной ручки. Вместо нее торчал штырь», – приводит слова мамы пострадавшего издание «Кыштымский рабочий».

Мальчик подошел к двери в то время, когда другой ученик выходил из кабинки. Его ударило дверью, штырь порезал щеку.

В пресс-центре прокуратуры региона отметили, что в настоящее время сотрудниками полиции и прокуратуры Кыштыма устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также степень полученного ребенком вреда. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также ряд изданий утверждает, что семья ребенка намерена обратиться в суд для возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда.

https://dostup1.ru/accident/Prokuratura-izuchaet-obstoyatelstva-travmirovaniya-rebenka-v-shkole-Kyshtyma_168596.html