Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области.

Потенциально опасной назвали синоптики погоду в Челябинской области 18 октября.

«В отдельных районах порывы ветра до 16 м/с», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В регионе до восьми вечера среды объявлен желтый уровень опасности, что означает «погода потенциально опасна».

При усилении ветра спасатели рекомендуют обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения. Водителям при таких погодных условиях рекомендовано парковать автомобили подальше от деревьев и ветхих конструкций, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый – данных о погоде нет, зеленый – отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни – оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

По расчетам Челябинского ЦГМС, ночью 18 октября в регионе будет плюс 1-6, при прояснении – до минус 2. Днем в среду столбики термометров дотянутся максимум до 6-11 градусов. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и преимущественно в виде дождя. Ветер: ночью южный, юго-западный 4-9, локально порывы до 13 м/с, завтра днем 6-11, местами до 16 м/с.

https://dostup1.ru/society/Povyshennyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_169212.html