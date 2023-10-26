Сотрудники полиции призывают дачников позаботиться о сохранности своего имущества в осенне-зимний период.

Дачный сезон заканчивается, садоводы-любители перебираются в городские квартиры, оставляя свои загородные участки без присмотра. Нередко этим пользуются злоумышленники. Как правило, кражи из дач и садовых домиков приходятся на осенне-зимний период, когда хозяева редко посещают свои летние жилища.

Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. По прошествии времени сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для устранения сбыта похищенного.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает владельцам дачных домов и участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества:

1. Покидая свои дачные землевладения на длительное время не оставляйте там ценные вещи.

2. Установите в дачных домах крепкие двери, оснастите их надежными замками, на окна поставьте решетки.

3. Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне или садовых товариществах, периодически проверять целостность запорных устройств.

4. По возможности оборудуйте ваши дачные дома охранной или тревожной сигнализацией, средствами видеофиксации.

5. Чаще посещайте свои дачные и загородные дома. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко

6. В случае потери вами ключей срочно замените замки.

Если кража произошла, незамедлительно обратитесь в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина 43 или по телефонам: 8(35130) 2-50-85 или 02, 102, 112.