Южноуральцев предупредили о надвигающейся метели.

Жителей Челябинской области предупредили о надвигающейся непогоде.

«В регионе 29 октября ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица)», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендовано проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-nadvigayuscheysya-meteli_169653.html