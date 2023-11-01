Озёрск музыкальный. Поёт «Рифей».

В читальном зале городской библиотеки прошёл проектный семинар по обновлению территории вокруг пруда на проспекте Карла Маркса. В семинаре приняли участие шестьдесят человек разного возраста и профессий. Подробнее
О том, что топливо расходуется в больших объемах, заметило руководство одного из муниципальных предприятий. Было установлено, что «исчезло» около 125 литров топлива. Сумма причиненного ущерба составила около 5000 рублей. Подробнее
Для жителей Челябинска и Челябинской области, оказавшихся в кризисной ситуации, нуждающихся в помощи и эмоциональной поддержке специалистов-профессионалов (педагогов-психологов, психотерапевтов, психиатров), функционирует следующие бесплатные «Телефоны доверия». Подробнее