9 ноября в ДК «Маяк» состоится праздничный вечер, посвящённый Дню основания Озерска.

Темой торжественного мероприятия «Общественные инициативы – 2023» станет Год педагога и наставника.

На вечере будут подведены итоги конкурса «Лучший наставник предприятия – 2023», который был инициирован Советом ветеранов Озерского городского округа и получил поддержку Фонда губернатора Челябинской области. На сцену поднимутся 25 наставников.

Состоится награждение 48 озерчан, которые стали победителями в номинациях и в ходе народного голосования в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Новые созидатели». Программу праздничного мероприятия традиционно украсят выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра.

Начало мероприятия в 18:00 часов. Вход свободный.

Справочно:

Впервые праздничный вечер «Общественные инициативы» был проведен в 2012 году и стал ежегодным. Согласно архивным документам 9 ноября 1945 года на кыштымской земле высадилась первая группа строителей, и впоследствии эту дату документально утвердили, как день основания города. По инициативе Собрания депутатов, Общественной палаты округа и почетных граждан дата 9 ноября стала днем консолидации общественных сил Озерска.

На мероприятии традиционно присутствуют руководители органов местного самоуправления Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк», депутаты, члены Общественной палаты, члены Общественной молодежной палаты, почетные граждане, руководители и представители общественных организаций, бюджетных учреждений, промышленных предприятий Озерска, ветераны, молодежь.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56184/