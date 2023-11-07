Торжественное вручение паспортов состоялось 3 ноября в городской библиотеке Озерска.

3 ноября 2023 года в городской библиотеке прошла торжественная церемония вручения паспорта юным 14-летним именинникам. С сентября 2023 года в Озерском городском округе реализуется всероссийская программа Движения первых «Мы – граждане России!». Каждый месяц школьники получают свои первые паспорта в праздничной обстановке с напутственными словами от почетных лиц города и подарками Движения первых.

Нынешняя церемония была приурочена ко Дню народного единства (4 ноября). Участниками стали пять именинников, поддержать которых пришли родители и близкие люди. Ребята поделились чувствами в момент получения документа: «волнительно», «ответственно», «непривычно и радостно» было держать в руках свой первый личный серьезный документ гражданина Российской Федерации. Паспорт подтверждает права его владельца, а также напоминает ему об обязанностях честно и добросовестно трудиться на благо Родины.

Поздравительные слова и наставления прозвучали от специалиста МФЦ Брюниной Надежды Сергеевны, начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Булдаковой Марины Сабиржановны и председателя местного отделения «Движение первых» Озерского городского округа Долгополовой Екатерины Александровны. Почетные гости выразили наилучшие пожелания ребятам, рассказали, как правильно обращаться с паспортом и поздравили семьи со значимым событием!

Последняя церемония вручения паспорта в 2023 году будет приурочена к государственному празднику – Дню конституции (12 декабря) и пройдет 13 декабря. Чтобы стать участником программы «Мы – граждане России!» именинники осени, еще не получившие паспорт, должны зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на проект по ссылке: https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects/71 до 1 декабря. Также в период с 1 декабря по 6 декабря необходимо предоставить в миграционный отдел УМВД или МФЦ документы для выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.