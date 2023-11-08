В Озерске на театральной площади состоялась торжественная церемония приведения к присяге, посвященная дню сотрудника органов внутренних дел.

В преддверии профессионального праздника молодые полицейские приняли присягу, ряду сотрудников были присвоены очередные и первые специальные звания, вручены почётные грамоты.

Церемония началась с выноса Знамени и приветствия начальника Управления МВД России по, ЗАТО г. Озерск полковника полиции Кирилла Черепенькина.

В своем приветственном слове Кирилл Сергеевич подчеркнул, что первостепенная задача полицейского - стоять на страже закона, охранять покой и защищать интересы граждан, обеспечивать их безопасность.

С поздравительной речью выступили: председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин, ветеран УМВД, полковник милиции в отставке Александр Бабошин, член Общественного совета при УМВД настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоирей Дмитрий Шорин. Гости пожелали собравшимся с честью нести звание полицейского, и быть достойным примером.

Клятву верности народу и Отечеству произнесли 9 молодых сотрудников, которые пополнят ряды подразделений органов внутренних дел. Это сотрудники изолятора временного содержания, кадровой, юридической, финансовой, патрульно-постовой и других служб ведомства.