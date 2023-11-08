Госкорпорация «Росатом» выделила 12 млн на приобретение квартир для снежинских медиков

Госкорпорация «Росатом» направила 12 млн рублей на приобретение трех квартир для медиков Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) – это позволит привлечь в город врачей узких специальностей и повысить уровень медицинского обслуживания.

Деньги выделены в рамках совместного проекта ФМБА России и «Росатома» по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи.

Сообщается, что квартиры уже куплены в новом многоквартирном доме по улице Строителей. Первыми ключи от двухкомнатной квартиры площадью 72 кв.м. получила семья Суханевич. Андрей и Мария работают врачами-неонатологами в родильном доме Снежинска.

«Два года мы жили в общежитии РФЯЦ-ВНИИТФ. Получив новое жилье, сразу принялись его обустраивать. Квартира просто потрясающая! Просторная, теплая, светлая. Нам нравится большая кухня-гостиная, а сыновья в восторге от своей комнаты: теперь там практически гоночный трек для толокаров. Еще одним преимуществом для нас стал тихий двор с детской площадкой и лесом – гуляем, лепим снеговиков. Готовимся встречать Новый год в комфортных условиях! Настроены здесь жить и трудиться на благо снежинцев», – рассказала семейная пара.

Еще две квартиры готовы к заселению. В них будут жить врачи, которые приедут работать в Снежинск. Квартиры предоставляются как служебное жилье по договорам аренды.

«Госкорпорация уделяет этой теме огромное внимание. Обеспечение медиков комфортным жильем – это один из шагов, который позволит решить острую кадровую проблему в нашей медсанчасти. Врачи будут задерживаться здесь, коллектив ЦМСЧ станет крепче, а в итоге выиграют горожане. Ведь каждый новый врач – это увеличение доступности медицинской помощи и качественные перемены в здравоохранении», – подчеркнул заместитель директора РФЯЦ–ВНИИТФ Вадим Абакулов.

https://dostup1.ru/society/Goskorporatsiya-Rosatom-vydelila-12-mln-na-priobretenie-kvartir-dlya-snezhinskih-medikov_170033.html