Как распознать звонок мошенника, защитить себя и своих близких.

Преступники постоянно придумывают новые способы обмана. Чтобы не попасться на их уловки, надо знать, как распознать мошенника и что делать при подобных звонках. Эти знания особенно важны для пожилых людей, поскольку именно они наиболее подвержены телефонному мошенничеству.

Спрашивают данные карты.

Мошенники спрашивают конфиденциальные данные вашей карты: коды для подтверждения платёжных операций, CVC/CVV — три цифры с обратной стороны банковской карты, логины и пароли, код-пароль из смс к личному кабинету на сайте банка или в мобильном приложении.

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли, а номер карты и срок её действия знает из системы обслуживания клиентов.

Сообщают тревожную информацию.

Мошенники нагнетают ситуацию, пытаясь вогнать жертву в панику, заставить действовать необдуманно, поспешно. В таком состоянии человек может поделиться с преступниками конфиденциальной информацией или перевести деньги на счёт обманщиков.

Мошенники могут представиться сотрудниками банка и сообщить, что организация заблокировала счёт, начислила штраф за кредит или по карте проведена подозрительная операция. Представиться сотрудниками правоохранительных органов и запугать уголовным делом или сообщить о попавшем в беду родственнике. Под видом сотрудников Пенсионного фонда, Налоговой службы и даже Госуслуг запугивать отменой льгот, выплат и начислением штрафов.

Давят на вас.

Мошенники всегда торопят, чтобы не дать жертве времени обдумать ситуацию. Чаще всего звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. В ходе звонка предостерегают от самостоятельных попыток разобраться с проблемой.

Сообщают о внезапном выигрыше.

Мошенники сообщают о внезапном выигрыше в лотерею, предлагают прибыльную работу или беспроигрышные конкурсы. Взамен просят оплатить небольшой взнос — перевести на указанный счёт деньги или сообщить данные банковской карты.

Уговаривают открыть ссылку из смс.

Во время разговора мошенники сообщают, что вам пришла ссылка в смс, и настойчиво уговаривают её открыть. Так злоумышленники хотят, чтобы под видом антивируса или другой полезной программы вы установили вредоносную программу. Это позволит мошенникам получить доступ к вашему смартфону и похитить данные или деньги, воспользовавшись мобильным банком, или подписать на платные рассылки.

Сбрасывают звонки.

Мошенники звонят с неизвестного номера и сбрасывают звонок, чтобы вынудить жертву перезвонить на этот номер. Хитрость в том, что обратный звонок на подозрительный номер будет платным. Иногда мошенники оставляют сообщение в голосовой почте — это повышает шанс, что вы решите перезвонить.

Как защитить себя от мошенников.

Не паникуйте.

Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются ваших денег. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что происходит. Скажите, что перезвоните самостоятельно, и сразу завершите звонок. Иначе мошенники продолжат запугивать и давить на вас.

Если возникли сомнения в безопасности банковских счетов, позвоните в банк по номеру с официального сайта или с пластиковой карты. Обязательно расскажите оператору о звонке мошенника и о том, что вы ему сообщили. При необходимости оператор заблокирует вашу карту или приостановит возможность проведения операций в интернет-банке.

Не перезванивайте по номеру, с которого совершался звонок. Даже если он отображается как официальный номер организации, это может быть маскировка мошенников. Номер нужно набрать вручную.

Не сообщайте логины и пароли от аккаунтов, платёжные данные, одноразовые коды из смс.

Единственная ситуация, при которой требуется назвать устно одноразовый код, — личное обслуживание в банке или в магазине. Когда нужно подтвердить операцию, например выдачу банковской карты или списание бонусов программы лояльности.

Не переводите деньги на счета, номера которых вам называют по телефону.

Никакого «резервного счёта», который позволит спасти ваши деньги, не существует. Это счёт мошенников, и вы добровольно переведёте им свои деньги.

Нельзя переводить деньги «сотруднику полиции», который обещает решить проблемы попавшего в неприятную ситуацию родственника. Даже если у ваших родных действительно возникли проблемы с законом, решать их нужно легальным путём.

Не переходите по ссылкам, которые присылают во время звонка.

Не устанавливайте навязываемые приложения: никаких «специальных антивирусов» не существует. Всю необходимую информацию можно найти на официальных сайтах банков, а безопасные программы ищите в магазинах приложений — у них строгая модерация, рейтинг, статистика по количеству скачиваний и отзывы пользователей.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на портале "Госуслуги" https://www.gosuslugi.ru/life/Internet_and_communicat..