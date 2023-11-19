В центре внимания. Александр Жмайло — новый замглавы ОГО.

Ежегодно в мире на дорогах погибают около 1,3 миллиона человек (гибнет один человек каждые 24 секунды) и до 50 миллионов получают травмы. Для людей в возрасте 5-29 лет дорожно-транспортные происшествия – основная угроза для жизни. Каждая четвертая смерть в мире приходится на пешеходов и велосипедистов. Подробнее