В центре внимания. Александр Жмайло — новый замглавы ОГО.

Известный российский путешественник и почетный гражданин города Миасса Федор Конюхов готовит очередную амбициозную экспедицию. В следующем году он намерен пролететь 600 километров над Северным ледовитым океаном на мотопараплане, приземлиться на Северном полюсе и прожить там две недели в палатке. Подробнее
Преступники постоянно придумывают новые способы обмана. Чтобы не попасться на их уловки, надо знать, как распознать мошенника и что делать при подобных звонках. Эти знания особенно важны для пожилых людей, поскольку именно они наиболее подвержены телефонному мошенничеству. Подробнее
Ежегодно в мире на дорогах погибают около 1,3 миллиона человек (гибнет один человек каждые 24 секунды) и до 50 миллионов получают травмы. Для людей в возрасте 5-29 лет дорожно-транспортные происшествия – основная угроза для жизни. Каждая четвертая смерть в мире приходится на пешеходов и велосипедистов. Подробнее
ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. «Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых», – комментируют в Рособрнадзоре. Подробнее
20 ноября на традиционной встрече с журналистами в администрации Озёрского городского округа был представлен новый заместитель главы. Им стал Александр Иванович Жмайло, ранее руководивший управлением экономики администрации ОГО.