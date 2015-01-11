18 ноября на Форуме «Общественные инициативы» во Дворце культуры «Маяк» состоялась красочная презентация нового выпуска тематического календаря из серии «Древняя история Озерска. История в твоих руках» на 2017 год – «ГОРОД ОЗЁР». Красочное оформление календарей и интересная, а зачастую и уникальная информация, привлекли мое внимание с самого первого выпуска. Выход нового тематического календаря стал поводом к разговору с автором проекта - дизайнером, директором рекламного агентства «Maxima» Анной Каракулевой.

- Вы первая в городе начали создавать не просто календари с картинками. Ваш издания очень информативны, рассказывают об Озерске, его истории и природе. Как пришла идея создания таких познавательных календарей?

- Началось все с знакомства с озерским историком и археологом Антоном Наумовым и теми открытиями, которые родились в результате работы Озерской археологической экспедиции за почти 20-летнюю историю исследований. И больше всего поразило то, что эти находки неизвестны жителям города. Нет музея, где можно было бы посмотреть древние артефакты, созданные древними жителями на месте будущего Озерска, и очень мало публикаций на эту тему. Озерчане практически не знают своей истории. Хотелось создать что-то, чтобы красиво, доступно и интересно донести до горожан то богатство, которое в буквальном смысле лежит под ногами! Вторым моментом стало стремление сделать это издание практичным и нужным, чтобы этим пользовались, чтобы это была полезная вещь – так и родилась идея «информационного календаря», а по сути – краткая история Озерска.

Закрадывались мысли, нужен ли этот проект и будет ли он востребован. Но, с другой стороны, он и привлек меня своей специфичностью - не «кошечки-собачки» на картинках, а именно такой сложный продукт, о котором надо рассказывать, изучать с его помощью историю. Прелесть изданий – в концентрированной, оформленной фотографиями и рисунками информации, от которой люди не устают. Отчасти, я и была тем редактором, на котором проверялась информативная часть, если мне, как рядовому жителю и не археологу текст был понятен и «зацеплял» - значит и обычному читателю он тоже будет интересен!

Я часто слышу от горожан: «Как у нас все плохо!». Проект «Древняя история Озерска. История в твоих руках» предлагает взглянуть на нашу малую Родину с другой стороны, насколько богат историей и красотой природы наш город.

- Был интерес среди горожан после выпуска первых календарей?

- Конечно, интерес возник сразу. Первый календарь, на 2014 год, был посвящен собственно древней истории Озерска, его предыстории – от каменного века до начала ХХ века - Теченского железоделательного завода. Второй календарь на 2015 год посвящен самым интересным археологическим памятникам на территории города – Иртяшским городищам раннего железного века. Третий календарь на 2016 год, созданный к 70-летию Озерска, посвящен истории зарождения и развития нашего города, начиная от Уранового проекта 1942 года и до наших дней. Этот календарь прежде всего о людях, создававших город и градообразующее предприятие – ФГУП «ПО «Маяк». Те, кто приобретал календарь, с удовольствием листали его, мысленно переносились в детство, в любимые уголки города, улицы, по которым ходили в счастливые детские годы. Календарь оказался полезен не только как информационное издание, но и стал источником радости и приятных воспоминаний для многих озерчан.

- Календарь на 2017 год – об озёрах Озёрского городского округа. Что сподвигло поднять и раскрыть такую тему?

- В первых, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Во-вторых, меня вдохновила деятельность общественной организации «Зеленый город». Общественники так активно организуют мероприятия на экологические темы,постоянно проводят акции по очистке берегов озера Иртяш. Они делают большое дело: говорят людям о сохранении чистоты, приучают к мысли о том, что место, в котором ты живешь, надо беречь. Я верю, что экологическую культуру можно привить любому человеку. Наша идея – с помощью календаря показать людям красоту окружающей нас природы, которую необходимо сохранять. О некоторых озерах известно совсем немного, мы собирали материал о них по крупицам: о происхождении названий, о ширине, глубине, видах рыб, обитающих в водоемах.

- Что бы вы хотели пожелать в преддверии Нового года?

- Друзья, желаю вам любить себя, своих близких, свой город и свою историю. Любите, друзья, жизнь во всех ее проявлениях.

История вашей жизни в ваших руках!

Календари можно приобрести в Озёрске

- Книжный магазин "АЛИСА"

ТК "Русь" (1 этаж),

Пл. Ленина (Ленина, 60);

-Магазин "САМОВАР"

ТК "Фестиваль" (1 этаж)

маг. "Турист" (1 этаж левое крыло).

- Студия воздушных шаров и подарков "РЫЖИЙ КОТ"

Остановочный комплекс КСК "Лидер", Октябрьская ул. 9

Рекламное агентство "MAXIMA"

ул. Октябрьская, 3А, офис 24 (2 этаж)

тел. 8-(35130) 2-37-01, 8-951-771-33-

Подробности проекта https://vk.com/drevnostyozerska

Елена Санникова