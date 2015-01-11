В Челябинской области наступили трескучие морозы, ожидается до минус 40

Аномально холодная погода ожидается в Челябинской области с 14 декабря 2016 года – синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до 40 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 14 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь и более градусов», – говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Специалисты говорят, что холод будет поступать по периферии антициклона, что располагается над южными регионами Европейской территории России.

«Распространению холодного воздуха способствует циклоническая деятельность над северо-восточными районами Европейской территории и фронтальные разделы над югом Уральского и Сибирского регионов. Антициклон над югом Поволжья обеспечивает дополнительное охлаждение воздушной массы при прояснениях», – отмечается в сообщении.

В Челябинской области 15 и 16 декабря ночью прогнозируется 22-27, местами – до минус 32 градусов, днем 15-20. Примерно такой же температурный фон сохранится в Курганской и Свердловской областях и Пермском крае.

Между тем, как следует из долгосрочных прогнозов синоптиков, на следующей неделе в Челябинской области ожидается усиление морозов – столбики термометров могут опуститься до отметки минус 40 градусов.

Сегодня, 14 декабря, в восемь утра в центре Челябинска было минус 27, штиль, влажность воздуха 72%, атмосферное давление 739 мм и в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Минувшей ночью в регионе было минус 23-28, в горах и низинах – 29-33.

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