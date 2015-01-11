Арбитраж взыскал с ММПКХ четыре миллиона в пользу «Фортума»

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Медведниковой Н.В. удовлетворил иск открытого акционерного общества «Фортум» к Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства г. Озерска. Общая сумма, подлежащая к уплате в пользу сетевой компании составила чуть менее четырех миллионов: 3 933 269 руб. 69 коп., в том числе основной долг в размере 3 905 805 руб. 60 коп., пеню в размере 27 464 руб. 09 коп., а также в возмещение расходов по государственной пошлине 42 427 руб. 57 коп.

В иске «Фортума» изначально сумма штрафа (пени) была существенно выше, однако суд, изучив все обстоятельства, удовлетворил требования в частичном объеме.

Как следует из материалов дела, предметом иска к муниципальному хозяйству Озерска стал факт неисполнения ответчиком обязательства по оплате по договору поставки тепловой энергии №11 от 25.01.2013 в июне 2016 года. Подтвердив наличие договорных обязательств, представители ММПКХ не смогли представить суду документов, подтверждающих оплату.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в споре между «Фортумом» и ММПКХ судом были привлечены «Челябинвестбанк» и ФГУП «ПО «Маяк», однако их представители, также как и представители «Фортума», в судебное заседание не явились.

Озерск.ру