Красота вернулась на наш берег

Чугунное ограждение на новой набережной оз. Иртяш регулярно страдает от разрушительных действий вандалов. И каждый раз администрация Озерского городского округа предпринимает необходимые меры для восстановления былой красоты в любимом многими жителями уголке отдыха.

По данным УКСиБ администрации, благоустройство площадки, расположенной в начале проспекта В.И. Ленина, в этом году заключалось в установке новых конструкций в чугунном ограждении: четырех секций (двух недостающих и двух дефектных), трех столбиков и тумбы – всего было выполнено работ на общую сумму порядка 240 тыс. рублей. Буквально на прошлой неделе подрядчик, которым по итогам конкурсного отбора стало ООО «Каслинское литье» (директор – Бочкарев Е.Г.), выполнил свои договорные обязательства в полном объеме и в кратчайшие сроки, без каких-либо нареканий. В результате, архитектурное сооружение вновь обрело свой привлекательный вид.

Следует напомнить, что масштабная реконструкция новой набережной оз. Иртяш состоялась в 2010 году, после чего дважды пришлось восстанавливать чугунное ограждение: в 2012 году - силами социально ответственного бизнеса, в 2016 году – за счет средств местного бюджета.

Как сообщила пресс-служба УВД по ЗАТО г. Озерск, в 2012 году полиция установила виновников двух ДТП, сопряженных с наездом на чугунное ограждение. Тогда в отношении лихачей был составлен административный материал. В 2016 году по факту кражи и в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий не дал положительного результата. Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия изъяла часть ограждения, которая находилась в озере. В настоящий момент уголовное дело приостановлено, однако, работа в данном направлении продолжается, и при поступлении оперативной информации, имеющей значение к данному преступлению, уголовное дело будет возобновлено.

- Чугунные решетки «страдают» по вине пьяных водителей и нечистых на руку граждан. Администрация округа совместно с УВД не бездействуют: ищут виновных и стараются возместить причиненный муниципалитету ущерб, но сделать это, как показывает практика, весьма проблематично, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации Иван Сбитнев. – Хотелось бы обратиться к жителям города с просьбой более бережно относиться к тому комплексу, который украшает берег Иртяша, и предупредить всех вандалов, что в данном живописном уголке с некоторых пор установлено видеонаблюдение, а это позволяет отслеживать обстановку практически круглосуточно и в режиме реального времени.

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Фото из архива (см.ниже):