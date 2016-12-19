Общественность одобрила проект будущего бюджета

15 декабря в актовом зале администрации состоялись публичные слушания по проекту решения «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

Общественное обсуждение проекта бюджета открыл заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Андрей Ухтеров.

На снимке: депутаты Сергей Гергенрейдер и Андрей Ухтеров (слева направо).

Первым с докладом «О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. Он отметил, что данные прогноза были сформированы исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год, с учётом бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе и анализа статистических данных за 2015-2016 годы. Александр Жмайло представил прогнозируемую динамику численности и занятости населения округа, изменений показателей заработной платы, промышленного производства, инвестиционной политики, жилищного строительства, развития малого предпринимательства.

В завершение доклада начальник управления экономики подчеркнул, что традиционные ресурсы: бюджетные трансферты, инвестиционная и потребительская активность граждан и предприятий, к сожалению, не обеспечивают устойчивого экономического развития округа. Поэтому одной из основных задач органов местного самоуправления и городского сообщества на прогнозируемый период является поиск новых ресурсов и повышение эффективности использования уже имеющихся.

С докладом «О проекте бюджета Озерского городского округа» выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва. Она обратила внимание участников слушаний на общую динамику основных параметров бюджета. Как следует из доклада, доходы бюджета были спрогнозированы с увеличением к текущему году на 3,9%, расходы – на 2,7%, дефицит бюджета составляет 13,9 млн. рублей.

- Данная динамика была получена на основании показателей первоначального бюджета 2016 года, - подчеркнула Елена Соловьёва, - для того, чтобы обеспечить сопоставимость данных без учёта изменений, которые были приняты в течение финансового года.

Начальник управления по финансам представила анализ изменений параметров доходов на следующий год. Она отметила, что в основном эти изменения связаны с решением регионального правительства о перенаправлении части доходных налоговых источников из регионального бюджета в муниципальные для расширения их самостоятельности и укрепления доходной базы. Данная бюджетная политика региона направлена на то, чтобы оставить на местах часть налоговых поступлений, но снизить размер безвозмездной финансовой поддержки. Структура основных доходов и расходов округа осталась практически без изменений.

- Основными факторами, которые влияют на формирование структуры расходов, по-прежнему остаются: реализация задач, прежде всего указов Президента РФ, по повышению заработной платы в бюджетной сфере; сохранение социальной поддержки; индексация текущих расходов учреждений, - пояснила приоритеты при формировании расходной части бюджета округа Елена Соловьёва.

Следует отметить, что в 2017 году в округе запланирована реализация 27 муниципальных программ с общим объёмом финансирования 81,6 млн. рублей. Елена Соловьёва обратила внимание участников публичных слушаний на то, что при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов администрация округа ориентировалась на выполнение следующих задач: обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в бюджетной сфере и реализация указов Президента РФ; сохранение достигнутого уровня выполнения обязательных первоочередных расходов учреждений; сохранение условий, обеспечивающих содержание городской инфраструктуры и благоустройства округа.

Заключение контрольно-счётной палаты на проект решения Собрания депутатов о бюджете представила исполняющая обязанности председателя контрольно-счётной палаты Татьяна Побединская. Она отметила, что в проекте отражены основные характеристики бюджета в соответствии с бюджетным кодексом РФ, представлены необходимые документы и материалы. За основу планирования доходов бюджета приняты показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития округа. Кроме того, в расходной части бюджета предусмотрено создание резервного фонда администрации, средства которого направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, размер фонда не превышает 3% общего объёма расходов, что соответствует ограничению, установленному бюджетным кодексом. Принцип сбалансированности в представленном проекте бюджета соблюдён. Контрольно-счётной палатой были даны следующие рекомендации: Собранию депутатов рассмотреть проект решения о бюджете в установленном порядке; главным администраторам доходов обеспечить увеличение поступления в бюджет округа неналоговых доходов, в том числе, за счёт повышения эффективности управления муниципальным имуществом; главным распорядителям бюджетных средств повысить эффективность использования бюджетных средств при обеспечении качества и доступности муниципальных услуг.

Предложения по проекту бюджета от общественной палаты в своем выступлении высказала заместитель председателя общественной палаты Людмила Морозова. Одно из них касалось реализации социальных проектов и предстоящего года экологии. От общественной палаты поступило предложение одну из тем социальных проектов назвать «Чистая страна» и рассмотреть возможность увеличить финансирование реализации социальных проектов в два раза.

В ходе обсуждения был внесен ряд других замечаний и предложений, которые учтены при формировании рекомендаций. По итогам публичных слушаний Собранию депутатов рекомендовано рассмотреть проект решения «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы округа в части бюджетного и налогового законодательства.

http://ozerskadm.ru