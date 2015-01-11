Настоящий хешник от узбекистанских корейцев

И снова хе - великолепная корейская закуска. Хе делают из чего угодно: любого мяса, грибов, требухи, потрохов и, конечно же, рыбы. Как только произносится слово «хе», в воображении возникает именно рыба. В таком случае, вопрос: а какая? Да любая речная. В суровые 90-е я делал даже из минтая. Но все же среднеазиатские корейцы предпочитают делать хе из сазана, самой распространенной рыбы в реках и озерах тех мест. Сазана в наших широтах, увы, не достать, потому выбор пал на его цивильного родственника – карпа.

Нам понадобится:

рыба ~ 1 кг

большая луковица

красный острый молотый перец

молотая паприка

молотый кориандр

уксусная эссенция – 2 ст. ложки

растительное масло ~ 100 г

соль.

Первым делом почистим карпа и срежем филе. Порежем его на кусочки с мизинец.

Теперь порежем лук полукольцами и смешаем с рыбой.

Теперь щедро посолим, посыплем жгучим перцем, кориандром и снова перемешаем.

Теперь ставим на огонь растительное масло, раскалим его, быстро всыплем красный жгучий перец и паприку, перемешаем, снимем с огня и выльем в рыбу. Подчеркиваю, что делать это надо быстро, иначе перец потемнеет и испортит вид блюда. Добавляем уксусную эссенцию и снова перемешиваем. Все утрамбовываем в стеклянную банку, придавливаем пальцами, чтобы сок поднялся и по возможности покрыл содержимое банки. Накрываем крышкой и – в холодильник на сутки.

Через сутки хешник готов. Мужики, на тарелку его, и, ей-богу, лучшей закуски вы не встречали! Кстати, косточек в кусочках рыбы вы тоже не встретите.

Пы.Сы. А есть еще «хе №1». Это уже изобретение узбекистанских рыбаков, которые, в основном, ездят на рыбалку не на одни сутки. Здесь все еще проще: ловят рыбу, тут же чистят, отрезают куски мяса, окунают в уксусную эссенцию и – под водочку))