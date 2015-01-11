Озерская колония задолжала страхователю полмиллиона за покалеченного пешехода

Обязанность возмещения расходов за пострадавшего в ДТП подтверждена судом.

Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №24 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», дислоцированному в Озерске. Сумма иска составила чуть менее полумиллиона рублей и относилась к возмещению расходов, понесенных Соцстрахом в качестве ежемесячных страховых выплат гражданину Горюнову Е.А., которому в результате дорожно-транспортного происшествия в декабре 2006 года по вине водителя колонии причинен вред здоровью и увечия.

Вина Шайхисламова М.Г. в совершении данного ДТП установлена приговором Озерского городского суда от 30 мая 2013 года. Пострадавшему, получившему 40%-ную потерю трудосопособности, назначены ежемесячные выплаты. Кроме того, Горюнов по показаниям медиков дважды проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении, за которую Соцстрах заплатил 35 000 и 38 000 рублей. Всего за период с июля 2013 года по июнь 2016 года Филиалом №1 ФСС Горюнову Е.А. выплачено страховое возмещение на общую сумму 462 338 рублей 61 копейка. Это обстоятельство подтверждается приказами страховщика, справкой о сумме произведенных страховых выплатах.

Представитель ответчика в суде иск не признала и пыталась доказать, что, дословно, «заявленные требования не являются регрессным иском, а представляют собой иск суброгационный». Однако судья Кунышева, детально разобравшись в обстоятельствах дела и законодательной базе, относящейся к делу, доводы представителя колонии отвергла. Иск Фонда социального страхования к Озерской колонии №24 удовлетворен в полном объеме.

Озёрск.ру