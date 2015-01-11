Озёрские картингисты — «бронзовые» призёры!

17 декабря 2016 года в г.Коркино прошёл 1 этап Челябинской области по зимнему картингу.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Челябинска, Копейска, Златоуста, Екатеринбурга, Каменск-Уральского и Озёрска.
Команда СТК-карт г.Озёрск заняла почетное 3 место.
В личном зачёте Кирпичников Илья занял 2 место в классе Raket 120.
В составе Озерской команды участвовали: Теплых Сергей, Тишкин Виталий, Ибрагимов Данил и Кирпичников Илья.
Поздравляем ребят и их наставников!
Методисты МБУ Арена
Ключевые теги: картинг.
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