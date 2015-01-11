Странный плов из Андижана

А бывает и так: есть плов, точнее, один из его многочисленных вариантов, но распространен он только сугубо в одной местности. Причем повседневно не варится, а только на соревнованиях плововаров, которые в Узбекистане популярны и очень уважаемы. Почему так, неизвестно. Именно к таким вариантам относится плов «Бир гуруч – бир гушт», что переводится как «одна рисинка – один кусочек мяса». Этот вариант готовят только в Андижанской области. И, наверное, не случайно он имеет второе название – «Любительский».

Возьмем очень привычные продукты:

1 кг риса

1 кг баранины

1 кг моркови

200 г курдючного сала

3-4 луковицы

зира

соль.

Приступим к нарезке. Она здесь необычная. Мясо режем маленькими кусочками-кубиками величиной с изюмину (изюм, кстати, тоже можно добавить). Такую нарезку в Узбекистане называют «с воробьиный язычок».

Теперь морковь. Тоже кубиками размером примерно с мясные. Хорошо здесь смотрится разноцветная морковка – красная и желтая. Но желтую, увы, взять негде.

Лук нарезается либо кольцами, либо полукольцами.

А вот с салом поступим немножко иначе, чем обычно. Грамм 150 порежем обычными кубиками 1х1 см, а оставшиеся 50 мелко, как мясо. Эти две кучки, естественно, должны пока лежать отдельно.

Вот, собственно, и все. Можно приступать к варке. Первым делом разогреваем казан и вытапливаем те кубики сала, что нарезаны крупно. Тут все как всегда. Вытопив жир, вытаскиваем шкварки, присаливаем, посыпаем лучком и съедаем. А масло пока разогревается.

Хорошо разогрев, опускаем в него мясо и жарим почти до готовности, помешивая шумовкой. Доведя его до нужной стадии, вытаскиваем в отдельную посуду и пока отставляем в сторону.

Следом жарим лук до румянца. Затем, если остались кости, то в финале обжарки закладываем их. Немного жарим, пару раз перемешав шумовкой.

Теперь пошла морковь. Ее обжариваем, помешивая, минут 10-15.

Пришло время заливать горячую, если делаем на плите, воду. Ее должно быть на пАру сантиметров выше содержимого казана. Огонь чуть выше среднего, и ждем закипания. Как только закипело, уменьшаем огонь до легкого бульканья, солим, посыпаем сверху ровненько то сало, что порезали мелко, добавляем зиры и оставляем тушиться на час. Для любителей – острый перчик, плиз.

Ближе к концу часа начинаем заниматься рисом. Его промываем 5-6 раз до максимальной прозрачности воды. Минут на 10 можно даже замочить в подсоленой воде, хотя это и не обязательно.

Ну, вот, зирвак сварился, и пора выкладывать рис. Достаем перчик на отдельную тарелку. А с риса сливаем воду и аккуратненько закладываем в казан, выравниваем и увеличиваем огонь до максимума. По шумовке осторожно доливаем воды, чтобы она поднялась над рисом на пАру сантиметров. Вода должна интенсивно кипеть. Причем равномерно по всей поверхности. Может быть, придется подвИгать казан, добиваясь этой самой равномерности.

Минут через пять верхние слои воды впитаются в рис, а мы продолжаем варку, время от времени проделывая палочкой или ручкой ложки отверстия до дна для лучшего испарения влаги.

Дальше, как обычно: после полного выкипания воды собираем рис горкой, сыплем зиры, кладем перчик (если был) и равномерно рассыпаем по поверхности горки отложенное жареное мясо.

Теперь, как обычно плотно накрываем крышкой, делаем минимальный огонь и оставляем упревать на 20-30 минут. А в это время можно приготовить салат. Лучшим для плова несомненно является аччик-чучук из мелко нарезанных помидоров, репчатого лука и красного стручкового перца.

Ну что ж, все готово. Перемешиваем плов, вытаскиваем попадающиеся кости, если были. Выкладываем плов горкой на блюдо, а сверху кости как украшение. И перчик, если клали. Приятного аппетита!