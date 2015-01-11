Озерский следственный отдел добьется возврата средств в бюджет

Следственным отделом по ЗАТО г. Озерск СУ СКР по Челябинской области завершено расследование и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера АО «Завод «Атомспецмаш» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В 2014 году между предприятием ГК «Росатом» АО «Атомстройэкспорт» и ФГУП «ПО «Маяк» был заключен договор на поставку радиационно-защитных окон на один из заводов предприятия. В свою очередь, «Атомстройэкспорт» заключил договор с АО «Завод «Атомспецмаш» на поставку окон. Сумма контракта между «Атомспецмаш» и «Атомстройэкспорт» составила 33 млн. рублей. Однако в дальнейшем между предприятиями было заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости на 9 млн. рублей. Данную сумму «Атомспецмаш» не включил в свою налогооблагаемую базу, не уплатив в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 1 млн. 380 тыс.руб. В налоговый орган была подана декларация с недостоверными сведениями.

Главным бухгалтером предприятия Л.М. Стояновской и директором предприятия Д.Ю. Дородневым была реализована преступная схемы: первый фигурант составил недостоверную декларацию, а второй её подписал. В ходе дальнейшей проверки инспектор налогового органа был введен в заблуждение, а денежные средства по заявлению предприятия поступили на его расчётный счёт, хотя должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года.

- Налицо хищение денежных средств, - комментирует ситуацию Денис Миролюбов, старший следователь следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СКР по Челябинской области. - Заполнение недостоверной декларации являлось способом совершения преступления и было квалифицировано следственными органами как мошенничество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами внутренних дел и отделом УФСБ Челябинской области по ЗАТО г. Озерск, было установлено, что Д.Ю. Дороднев в целях легализации средств, полученных преступным путем, часть из них на сумму в 380 тыс. руб. направил на выплату заработной платы себе и главному бухгалтеру, а оставшийся 1 млн. рублей оформил в виде фиктивного займа физическому лицу, работнику предприятия.

По делу был проведен ряд экспертиз, в том числе, почерковедческая экспертиза, налоговая судебная экспертиза, бухгалтерская судебная экспертиза. Налоговый орган признан потерпевшим и гражданским истцом, на сумму 1 млн. 380 тыс. руб. заявлен гражданский иск на возмещение средств в бюджет. По ходатайству следствия арестовано имущество «Атомспецмаш» на сумму 16 млн. рублей.

Таким образом, в ходе предварительного следствия, следственными органами Следственного комитета приняты все необходимые меры к возмещению ущерба причинённого бюджету.

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