ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

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Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

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Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

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| Новости » Спорт

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

На что может рассчитывать команда (далеко не сильнейшая в области), прибывшая на игру с «Гранитом» в составе двух голкиперов (достаточно надежных) и всего двух пятерок полевых игроков? Правильно, «на расстрел» этих самых голкиперов и на то, что хозяева из каких-либо благородных побуждений не набросают гостям пару десятков шайб «в авоську».

Но ведь именно так поступил «Вагоностроитель» (Усть-Катав) – два голкипера и десять полевых игроков и это, несмотря на то, что в заявке на въезд числилось 29 человек. Ну, минус водитель, минус тренер – итого 27 игроков, а приехало 12! Неужели 15 игроков унесли куда-то неведомые инфекционно-гриппозные силы? А не говорит ли это о том, что не все в порядке в «вагоностроительном королевстве»? Господа, Вы же не в первенство бани заявлялись, а в областной чемпионат!

В итоге, вместо предполагаемой интересной и напряженной игры получилась, по сути, игра с односторонним движением с отдельными спорадическими атакующими всплесками усть-катавской команды. Да и то это происходило, в основном, из-за расслабленности игроков хозяев и не очень качественного льда.

После того, как счет стал 3:0 в пользу «Гранита» в игре «желто-черных» все больше стали преобладать индивидуальные действия, иногда шедшие явно в ущерб командной игре. Потери шайбы в зоне атаки оборачивались контрвыпадами гостей (как минимум трижды убегали 2Х1) и если бы не надежная игра наших голкиперов (А.Киселев и Э.Сафин), а также трижды сыгравшая за «Гранит» штанга счет мог бы быть более приятным для гостей. Хотя с другой стороны, будь у гостей более серьезный состав, наверное, и «гранитовцы» играли бы более ответственно.

Самым неприятным моментом в игре стала довольно серьезная травма игрока усть-катавской команды Евгения Стукова, а самым приятным, на мой взгляд, то, что «Гранит» не стал добивать двухзначным счетом гостей после того, как они остались с девятью полевыми игроками.

Игроку «Вагоностроителя» мы все желаем быстрейшего выздоровления и возвращения в строй, а команде «Вагоностроитель» все-таки разобраться с составом и успешно выступать в дальнейшем в областном чемпионате, а то пока это напоминает какой-то изощренный вид мазохизма.

ХК «Гранит» (Озерск) - ХК «Вагоностроитель» (Усть-Катав) 9 : 3 (3:0; 4:2; 2:1)

Шайбы забросили: 7 мин – Е.Алабугин (И.Валеев, С.Михайлов) 1:0; 10 мин – Р.Шакиров (А.Кириллов) 2:0; 12 мин – Р.Шакиров 3:0, мен; 25 мин – О.Меньшенин (Э.Даутов) 3:1; 30 мин – В.Аникеев (А.Савицкий, Д.Петрюк) 4:1; 30 мин – Д.Куркин (А.Зайцев, Э.Даутов) 4:2; 31 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Валеев) 5:2; 35 мин – Д.Петрюк (С.Егоров, И.Захаров) 6:2, бол; 39 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Валеев) 7:2, бол; 49 мин – А.Строителев (О.Меньшенин, Э.Даутов) 7:3; 58 мин – Д.Созинов (Р.Шакиров) 8:3, бол; 60 мин – В.Аникеев (И.Захаров, А.Демкин) 9:3.

ХК «Гранит» (Озерск): А.Киселев (с 31 мин – Э.Сафин) (вр); В.Дыдыкин – В.Шубников; Е.Алабугин (к) – И.Валеев – С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; Д.Петрюк – А.Демкин – И.Захаров; Д.Созинов – А.Носов; Р.Шакиров – М.Куликов – А.Кириллов; Д.Климов – С.Егоров; В.Аникеев, А.Савицкий.

ХК «Вагоностроитель» (Усть-Катав): Д.Мисюрин (с 41 мин – Н.Томилин) (вр); А.Строителев, Е.Стуков, Э.Даутов, А.Дуденков, С.Дыдыкин, А.Зайцев (к), Д.Куркин, О.Меньшенин, С.Филатов, О.Шалин.

Штраф: 12 мин (Г.Свирепо-4, И.Захаров, Д.Климов, В.Дыдыкин, С.Егоров) - 16 мин

Судьи: К.Зибинин (Челябинск); В.Пискунов, Е.Дементьев (оба – Снежинск).

24 декабря хоккейный корт стадиона «Труд» г. Озерск, 400 зрителей.

После этой победы ХК «Гранит» набирает 15 очков и занимает второе место в Чемпионате Челябинской области. Ближайшие матчи ХК «Гранит» проведет в Челябинске: 26 декабря в Открытом Чемпионате Челябинска наша команда сыграет с ХК «Удар», а 28 декабря в областном чемпионате нашим соперником будет ХК «Сигнал» (Челябинск). В 2017 году первые игры пройдут уже 5 и 7 января. В гости к «Граниту» приедут ХК «Таганай» (Златоуст) и ХК «Трехгорный». Начало игр в 13.00.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж Дениса Васильева

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

Ключевые теги: хоккей.

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