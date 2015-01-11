ХК «Вагоностроитель» приехал в Озерск «на расстрел», к сожалению…

На что может рассчитывать команда (далеко не сильнейшая в области), прибывшая на игру с «Гранитом» в составе двух голкиперов (достаточно надежных) и всего двух пятерок полевых игроков? Правильно, «на расстрел» этих самых голкиперов и на то, что хозяева из каких-либо благородных побуждений не набросают гостям пару десятков шайб «в авоську».

Но ведь именно так поступил «Вагоностроитель» (Усть-Катав) – два голкипера и десять полевых игроков и это, несмотря на то, что в заявке на въезд числилось 29 человек. Ну, минус водитель, минус тренер – итого 27 игроков, а приехало 12! Неужели 15 игроков унесли куда-то неведомые инфекционно-гриппозные силы? А не говорит ли это о том, что не все в порядке в «вагоностроительном королевстве»? Господа, Вы же не в первенство бани заявлялись, а в областной чемпионат!

В итоге, вместо предполагаемой интересной и напряженной игры получилась, по сути, игра с односторонним движением с отдельными спорадическими атакующими всплесками усть-катавской команды. Да и то это происходило, в основном, из-за расслабленности игроков хозяев и не очень качественного льда.

После того, как счет стал 3:0 в пользу «Гранита» в игре «желто-черных» все больше стали преобладать индивидуальные действия, иногда шедшие явно в ущерб командной игре. Потери шайбы в зоне атаки оборачивались контрвыпадами гостей (как минимум трижды убегали 2Х1) и если бы не надежная игра наших голкиперов (А.Киселев и Э.Сафин), а также трижды сыгравшая за «Гранит» штанга счет мог бы быть более приятным для гостей. Хотя с другой стороны, будь у гостей более серьезный состав, наверное, и «гранитовцы» играли бы более ответственно.

Самым неприятным моментом в игре стала довольно серьезная травма игрока усть-катавской команды Евгения Стукова, а самым приятным, на мой взгляд, то, что «Гранит» не стал добивать двухзначным счетом гостей после того, как они остались с девятью полевыми игроками.

Игроку «Вагоностроителя» мы все желаем быстрейшего выздоровления и возвращения в строй, а команде «Вагоностроитель» все-таки разобраться с составом и успешно выступать в дальнейшем в областном чемпионате, а то пока это напоминает какой-то изощренный вид мазохизма.

ХК «Гранит» (Озерск) - ХК «Вагоностроитель» (Усть-Катав) 9 : 3 (3:0; 4:2; 2:1)

Шайбы забросили: 7 мин – Е.Алабугин (И.Валеев, С.Михайлов) 1:0; 10 мин – Р.Шакиров (А.Кириллов) 2:0; 12 мин – Р.Шакиров 3:0, мен; 25 мин – О.Меньшенин (Э.Даутов) 3:1; 30 мин – В.Аникеев (А.Савицкий, Д.Петрюк) 4:1; 30 мин – Д.Куркин (А.Зайцев, Э.Даутов) 4:2; 31 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Валеев) 5:2; 35 мин – Д.Петрюк (С.Егоров, И.Захаров) 6:2, бол; 39 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Валеев) 7:2, бол; 49 мин – А.Строителев (О.Меньшенин, Э.Даутов) 7:3; 58 мин – Д.Созинов (Р.Шакиров) 8:3, бол; 60 мин – В.Аникеев (И.Захаров, А.Демкин) 9:3.

ХК «Гранит» (Озерск): А.Киселев (с 31 мин – Э.Сафин) (вр); В.Дыдыкин – В.Шубников; Е.Алабугин (к) – И.Валеев – С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; Д.Петрюк – А.Демкин – И.Захаров; Д.Созинов – А.Носов; Р.Шакиров – М.Куликов – А.Кириллов; Д.Климов – С.Егоров; В.Аникеев, А.Савицкий.

ХК «Вагоностроитель» (Усть-Катав): Д.Мисюрин (с 41 мин – Н.Томилин) (вр); А.Строителев, Е.Стуков, Э.Даутов, А.Дуденков, С.Дыдыкин, А.Зайцев (к), Д.Куркин, О.Меньшенин, С.Филатов, О.Шалин.

Штраф: 12 мин (Г.Свирепо-4, И.Захаров, Д.Климов, В.Дыдыкин, С.Егоров) - 16 мин

Судьи: К.Зибинин (Челябинск); В.Пискунов, Е.Дементьев (оба – Снежинск).

24 декабря хоккейный корт стадиона «Труд» г. Озерск, 400 зрителей.

После этой победы ХК «Гранит» набирает 15 очков и занимает второе место в Чемпионате Челябинской области. Ближайшие матчи ХК «Гранит» проведет в Челябинске: 26 декабря в Открытом Чемпионате Челябинска наша команда сыграет с ХК «Удар», а 28 декабря в областном чемпионате нашим соперником будет ХК «Сигнал» (Челябинск). В 2017 году первые игры пройдут уже 5 и 7 января. В гости к «Граниту» приедут ХК «Таганай» (Златоуст) и ХК «Трехгорный». Начало игр в 13.00.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж Дениса Васильева