Праздничный массаж от Актерского Трио «Трое»!

29 декабря, 13 января в 18:30

Праздничный концерт «Вокруг света за 80 дней»!

«Хочется говорить об удивительной тонкой, интеллигентной игре, о прекрасном чувстве меры, которое позволило актерам проходить по тонкой грани, взывая к лучшим чувствам зрителей. Многое можно сказать об удивительно добрых и внимательных глазах Вохобжона Азимова, утонченной и глубокой Юлии Гусевой, ярком и незабываемом Андрее Иодловском. И везде - большая актерская душа, везде - истинное, настоящее чувство. Поэтому - веришь. Где-то слезы наворачиваются на глаза, как от украинской народной песни "Нiч яка мiсячна", напомнившей нам, что все мы все-таки люди, а не звери... А потом – смех из самой глубины души. Спасибо Вам, "Трио", за то, что вы - настоящие, удивительные и такие необходимые всем зрителям».

Такие отклики на концерты Актерского Трио Трое – не редкость. Этот остался на память театру «Наш дом» от благодарных зрителей фестиваля «Ночь в театре». Ночная программа озерского Трио в театральной ночи называлась «Массаж души». На этот раз Юлия Гусева, Андрей Иодловский и заслуженный артист России Вохобжон Азимов приглашают в новогоднее турне!

Прощай, Озерск! Пусть верный компас укажет нам дорогу к хорошему настроению! Пройдем через моря и континенты. Путь наш лежит через близкие и родные Латвию, Азербайджан, Грузию и Украину – в Германию, Францию, Бельгию. В солнечной Италии заглянем в маленькую страну Сан-Марино, а после отправимся в Соединенные штаты Америки. И никакие санкции нам не помеха! Бразилия дружественно помашет нам рукой, Япония одарит улыбкой гейши, а туземцы Африки затянут песню на таинственном языке тсонга. А как же Россия? О, это будет главный сюрприз – новая песня!

Юлия Клепикова

Благодарим за прекрасные фото - Александра Абросимова и Вячеслава Шишкоедова