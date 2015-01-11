29 декабря на ледовом корте стадиона «Труд» в 18.00 состоится матч памяти арбитра международной категории Юрия Смирнова. Юрий Смирнов входил в состав легендарной хоккейной бригады советских арбитров Юрий Смирнов, Виктор Домбровский (оба – Челябинск) и Анатолий Шевченко (Озерск). Долгие годы вся тройка входила в десятку лучших арбитров СССР, а также неоднократно приглашалась на судейство крупнейших международных турниров. В матче памяти примут участие ветераны ХК «Гранит» и сборная хоккейных арбитров Челябинской области.

Итак, 29 декабря, стадион «Труд», 18.00.

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