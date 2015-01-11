В Кыштыме пожар оставил семью без жилья

В Рождество, 7 января, в семь часов вечера в пожарную часть поступило сообщение о горении жилого дома № 6а на улице Западной. Хозяева – супруги предпенсионного возраста – вовремя выбежали на улицу, но вынести с собой ценные вещи не успели.

Как сказал сайту «КР» начальник отделения отдела надзорной деятельности № 16 Пётр Сумин, причиной пожара стало замыкание электрооборудования, а именно – включенный телевизор. Огонь уничтожил сто квадратных метров площади. По оценкам специалистов, дом восстановить уже нельзя.

Погорельцев готовы приютить в пункте временного размещения на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Однако, как пояснил директор центра Андрей Карипов, оставшиеся без жилья не смогут находиться в пункте временного размещения дольше пяти дней.

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