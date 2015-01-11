31 декабря 2016 в 14.15 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонила озерчанка с просьбой вскрыть дверь квартиры по ул. Свердлова: в квартире проживает ее пожилая родственница (1928 г.р.), просит о помощи, дверь закрыта изнутри. Дежурная смена спасателей вскрыла дверь слесарным инструментом. Внутри спасатели обнаружили хозяйку, лежащую на полу. Бабушку подняли, уложили на диван, вызвали по адресу «Скорую помощь».

В 14.46 в службу спасения по линии 112 позвонил очевидец с просьбой достать щенка из ямы в районе ГСК № 146. В 14.56 спасатели извлекли упавшего в яму пушистого малыша.

1 января 2017 в 11.13 в службу спасения обратился за помощью дежурный УВД. Нужно было снять наручники с задержанного (в здании дежурной части УВД по пр. Ленина). В 11.36 спасатели при помощи специнструмента разрезали «браслеты», освободив тем самым руки задержанного.

Новогодние каникулы прошли спокойно. Озерчане обращались за помощью к спасателям только для вскрытия дверей квартир по причине потери ключей.

Напоминаем, что вызвать помощь в случае угрозы жизни или здоровью вы можете, набрав на сотовом телефоне 112.

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