Интернет-мошенники продолжают наживаться на доверчивых гражданах

Отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации по факту мошенничества в сети Интернет.

Жительница Озерска, 1985 года рождения, в конце декабря в сети Интернет на сайте «Avito» разместила объявление о продаже дивана. Вскоре с ней связался якобы покупатель, который предложил оплатить товар, переведя деньги на ее банковскую карту. Женщина согласилась и сообщила мошеннику не только номер своей карты, но и другие персональные данные. После чего со счета потерпевшей были сняты деньги в сумме 11000 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными и бдительными при совершении каких-либо сделок купли-продажи через сеть интернет! Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!

Начальник отдела дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Елена Кашеварова