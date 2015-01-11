Будут приняты меры по насыщению озера кислородом

Из года в год, в зимний период на озере Большая Нанога наблюдается замор рыбы – первичные признаки этого явления муниципальные экологи начали фиксировать и в этом сезоне. Пока ситуация не критическая, но мероприятия по насыщению водоема кислородом – на повестке дня.

По мнению специалистов, замор рыбы обычно начинается в январе-феврале и чаще всего наблюдается на водоемах с малой глубиной, большой поверхностью водной глади, мощным слоем льда - именно такие условия в настоящее время сложились на озере Большая Нанога. Но на фоне предшествующих лет (особенно 2013 года, когда рыба начала гибнуть в значительном количестве уже в новогодние праздники), текущий период ничем особым не выделяется. Муниципальные экологи установили факты замора рыбы, они намерены отслеживать состояние дел в ежедневном режиме.

Чтобы помочь рыбе перезимовать с наименьшими потерями и сохранить экологический баланс, в Озерском городском округе традиционно предпринимаются все возможные меры. Эта зима не станет исключением, отметил в своем комментарии заместитель главы администрации Иван Сбитнев:

- В связи с тем, что озеро Большая Нанога является федеральной собственностью, на аэрацию водоема не могут быть направлены средства муниципального бюджета. Но мероприятия по насыщению озера кислородом будут проведены: мы подготовили обращения и рассчитываем на помощь МЧС, ФГУП «ПО «Маяк» и всех тех предприятий, которые имеют специальную технику. Также надеемся на активную гражданскую позицию жителей, прежде всего - рыбаков: приглашаем всех на бурение лунок!

Следует отметить, что в администрации округа разрабатывается специальный «скользящий» график, согласно которому группы энтузиастов и волонтеров будут приглашаться на лед Большой Наноги: единичная, даже самая массовая акция, не приведет к желаемому результату. Информация о проведении мероприятий по спасению рыбы будет опубликована позже.

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: выезд на поверхность водоема любой техники должен осуществляться строго с соблюдением мер безопасности, изложенных в Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области (постановление Губернатора №479-П от 19.09.2012), которые предусматривают, в том числе предварительный замер толщины льда и согласование с органами ГИМС.

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