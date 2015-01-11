Налоговики хотят обанкротить поставщика «Росатома»

Арбитражный суд Челябинской области не дал хода заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «АтомХимСтрой». Обе стороны арбитражного спора базируются в Озёрске.

Согласно заявлению фискального органа, ООО «ПО «АтомХимСтрой» накопил недоимку по налогам в сумме 6 939 295 руб. 53 коп. В связи с этим Озёрское подразделение ФНС просит суд ввести в отношении «АтомХимСтроя» процедуру, применяемую в деле о банкротстве, – наблюдение, а также утвердить временного управляющего из числа членов саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».

Судья Елена Позднякова установила, что заявление было подано с нарушением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Так, к заявлению не приложены документы, подтверждающие направление его копии самому «АтомХимСтрою», не указана кандидатура временного управляющего. Кроме того судом установлено, что заявителем не представлены вступившее в законную силу решения суда, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «АтомХимСтрой» и, главное, документы, подтверждающие налоговую задолженность.

В результате заявление о банкротстве озерского предприятия оставлено без рассмотрения. Однако суд дал ИФНС месяц на предоставление недостающих документов.

Справка Озёрск.ру. «АтомХимСтрой» работает на рынке проектирования, изготовления и монтажа нестандартного оборудования, применяемого на различных промышленных объектах, атомных электростанциях и предприятиях атомной отрасли. Активно сотрудничает с различными предприятиями, входящими в государственную корпорацию «Росатом», среди которых строящиеся и действующие атомные электростанции – Ленинградская, Ростовская, Курская, Балаковская АЭС. По контрактам с АО «НИАЭП» – лидером мирового атомного инжинирингового бизнеса, «АтомХимСтрой» поставляет изделия на ряд зарубежных строящихся станций. Имеет долгосрочные контракты с концерном «Росэнергоатом» и рядом других отраслевых предприятий. По заданию основного заказчика, ФГУП «ПО «Маяк», разрабатывает и изготавливает технически сложные, порой уникальные изделия.