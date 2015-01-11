Верните свободный проход!

Добрый день, пишут вам жители п. Новогорный. Не знаем, к кому обратиться с очень "больным вопросом". На территории больницы, которая находится в районе жилых домов, есть тротуарная дорожка (или аллея), по которой жители поселка переходят на другую улицу. Вход а эту аллею ранее осуществлялся через металлическую арку (забор с калиткой). В один прекрасный день часть забора с калиткой снесли и в целях экономии установили шлагбаум. Но вопрос в том, что нам, жителям, ходить под ним совершенно неудобно. Помогите решить нам этот вопрос. С администрацией поселка связи нет, главврач ссылается на то, что территория должна быть закрыта. Но нам, жителям, нужен проход!!!!!

Светлана Желтова