«Столичный» поэтический десант

Тот, кто считает, что время литературы в целом и поэзии в частности осталось в прошлом, мог убедиться в обратном, зайдя в минувшее воскресенье в Центральную городскую библиотеку.

Здесь прошла очередная встреча со столичными поэтами. «Столичными» не столько от слова «столица», сколько от слова «личность». Многогранность каждого из авторов, прибывших на встречу с озерчанами, яркое свидетельство их безусловного таланта и умения талант реализовать.

Открыла встречу заведующая абонементом Центральной городской библиотеки Ольга Игоревна Тунина.

Поэт, член Союза писателей России, Александр Николаевич Шубин представил поэтов.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев