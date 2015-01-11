Шутника задержала полиция

19 января 2017 в 14.58 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение о том, что на крыше девятиэтажного дома по ул. Набережная стоит мужчина и собирается спрыгнуть.

На место происшествия экстренно выехали спасатели, медики и полиция. Спасатели проверили крышу. «Суицидник» обнаружен не был. Вызов оказался ложным.

Озерчанина, совершившего звонок в службу спасения, задержала полиция. По его словам, он «просто пошутил». Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Напоминаем, что ложный вызов – это административное правонарушение (ст. 19.13 кодекса об административных правонарушениях РФ), наказывается штрафом.

Но в данной ситуации следует говорить не о том, какое наказание может понести «шутник» в случае ложного вызова, а о том, что люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее. Машины заняты, помощь приходит с опозданием. И из-за злой шутки может умереть человек. Задумайтесь над этим!

Елена Коробова, инструктор ГО