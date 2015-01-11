Сыграв однажды на Интернет-бирже, озерчанка попала в поле зрения мошенников

В озерскую полицию обратилась пенсионерка, 1959 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером компании, занимающейся бинарными опционами и возвратом средств, которые якобы застрахованы на Интернет-биржах. Пожилая женщина ранее, в середине 2016 года, действительно играла на бирже в сети Интернет и потратила около 10 долларов США. Мужчина предложил продолжить общение через программу «Скайп», на что женщина согласилась. Далее для возврата средств ей было предложено зарегистрироваться на сайте «optionsroom.com», что она и сделала. Под диктовку мошенников ввела полные данные своей карты и подтвердила перевод с ее счета на данный Интернет ресурс деньги в сумме 25315 рублей. Согласно предъявляемым правилам данного сайта, обратно вернуть деньги на счет обманутой пенсионерки не представляется возможным.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, во избежание подобных случаев, ни в коем случае не соглашайтесь на предложения от имени каких-либо организаций о возможном возврате каких-либо средств! Ни в коем случае не переводите никакие деньги, ни под каким предлогом на какие-либо счета!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях!

Будьте бдительны и внимательны!

Заместитель начальника –

начальник следственного отдела УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Урих