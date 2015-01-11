Победила «Юность»

Завершилось Командное первенство Озерского ГО по шахматам.
В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 7 команд (28 человек – 4 человека + запасной). Ввиду отсутствия команды ФГУП «ЮУИБФ» (бывший ФИБ), которая на протяжении последних двух лет была Чемпионом города, в лидерах в этот раз оказалась команда "Юность 1", составленная из сильнейших молодых шахматистов Озерска – Пазникова Андрея, Овчаренко Ильи, Жемчужнго Николая, Ткаченко Александры.
Итоговые места распределились следующим образом:
1 место - с результатом 20,5 очков команда «Юность 1» ученики Озерской шахматной школы, состав капитан Пазников А., Овчаренко И., Жемчужный Н., Ткаченко А.
2 место – 16,5 очков команда «Строитель», состав: капитан Щербаков В., Полянский Ю., Смоловик А., Заславская А.
3 место – 15 очков команда «Искра», состав: капитан Зимин Л., Овчиников А., Мельников А., Малюк И.
4 место – 12,5 очков команда «Ферзь», состав: капитан Ярцев Г., Вирфель Р., Елькин К., Глинская С.
5 место – 10,5 очков команда «Юность-2», состав: капитан Муратшин Д., Лемберг Е., Глинская Ю., Зайцева Я.
6 место – 5,5 очков команда «Победа», состав: капитан Зайцев А., Агафонников И., Ильин В., Жемчужная Л.
7 место – 3,5 очков команда «Астра», состав: капитан Панов М., Калин Е., Аминов К., Сабитова Л.
Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФКиС г. Озерска за помощь в проведении соревнований.
С уважением,
Шахматная Федерация Озёрского ГО