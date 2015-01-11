Победила «Юность»

Завершилось Командное первенство Озерского ГО по шахматам.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 7 команд (28 человек – 4 человека + запасной). Ввиду отсутствия команды ФГУП «ЮУИБФ» (бывший ФИБ), которая на протяжении последних двух лет была Чемпионом города, в лидерах в этот раз оказалась команда "Юность 1", составленная из сильнейших молодых шахматистов Озерска – Пазникова Андрея, Овчаренко Ильи, Жемчужнго Николая, Ткаченко Александры.

Итоговые места распределились следующим образом:

1 место - с результатом 20,5 очков команда «Юность 1» ученики Озерской шахматной школы, состав капитан Пазников А., Овчаренко И., Жемчужный Н., Ткаченко А.

2 место – 16,5 очков команда «Строитель», состав: капитан Щербаков В., Полянский Ю., Смоловик А., Заславская А.

3 место – 15 очков команда «Искра», состав: капитан Зимин Л., Овчиников А., Мельников А., Малюк И.

4 место – 12,5 очков команда «Ферзь», состав: капитан Ярцев Г., Вирфель Р., Елькин К., Глинская С.

5 место – 10,5 очков команда «Юность-2», состав: капитан Муратшин Д., Лемберг Е., Глинская Ю., Зайцева Я.

6 место – 5,5 очков команда «Победа», состав: капитан Зайцев А., Агафонников И., Ильин В., Жемчужная Л.

7 место – 3,5 очков команда «Астра», состав: капитан Панов М., Калин Е., Аминов К., Сабитова Л.

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФКиС г. Озерска за помощь в проведении соревнований.

С уважением,

Шахматная Федерация Озёрского ГО