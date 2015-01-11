Ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве увеличены на 4%

С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве увеличены на 4%. Соответствующий коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ от 07.12.2016 №1308 «Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Напомним, что ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному лицу, если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня средней заработной платы, получаемой пострадавшим до наступления страхового случая.

С 01 января 2017 года максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составляет 72290,4 рублей, максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 94018,0 рублей.

Пресс-служба ГУ - Челябинского регионального

отделения Фонда социального страхования

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