Большие паровые… пирожки!

Продолжаем знакомство с корейской кухней. Сегодня в меню пигоди. У этого блюда могут быть и другие названия, например, пянсе. Все зависит от того, где их готовят. А готовят их и на Сахалине, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и в Казахстане. Иными словами там, где компактно проживают корейцы.

Пигоди очень интересное блюдо. Оно сочетает в себе то, что у нас считалось бы несочетаемым: дрожжевое тесто и пароварка. Во всяком случае, я не припомню ничего подобного в кухне народов, например, Урала.

Основными компонентами пигоди являются, как я уже сказал, дрожжевое тесто, свинина, капуста. Это основное. Плюс приправки, добавки и соус. В разных местах их готовят по-разному. Где-то добавляют вместо свежей капусты чимчу, где-то после разделывания на тарелке вставляют в разрез корейскую морковку морковьчу… В общем, полет для фантазии тот еще. Я же предлагаю простой вариант, который доступен каждому. Причем простой совсем не значит невкусный. В корейской кухне вообще ничего невкусного нет.

В Узбекистане единственный напряг всегда составляла свинина. Ее можно было купить только на базаре. Причем это добро всегда стоило дорого и продавалось в малых количествах. Кстати, свининой торговали, в основном, именно корейцы. Будда же табу на свинину не накладывал! А вот русских продавцов я что-то даже не припомню. Наверное, попадались, но настолько редко, что я и не запомнил.

А мы потихонечку начнем. Возьмем:

для теста:

муки ~600 г

воды ~300 г

соли – 1 ч.л.

сахара – 1 ч.л.

растительного масла – 1 ст. л.

дрожжи – 1 пакетик.

для фарша:

свинины ~200 г

капусты ~400 г

лука – 2 шт.

красного молотого перца – 0,5 ч.л.

кориандра – 1 ч.л.

соли – по вкусу

растительного масла – 3 ст.л.

чеснока 2-3 зубчика.

для соуса:

соевого соуса – 3 ст.л.

кинзы рубленой – 1 ч.л.

красного молотого перца – по вкусу

кориандра – 0,5 ч.л.

чеснока – 2 зубчика.

Количество ингредиентов каждый может регулировать под себя. У корейцев, например, в соус кладут еще и острый стручковый перец. Но не каждый выдержит. Даже я. Поэтому не кладу и из рецепта убрал. Кто-то не любит кинзу. Ну, бросьте вместо нее петрушку. В общем, все исправляемо.

А мы начнем. И начнем, конечно, с теста. Делается оно просто, как обычное дрожжевое тесто: все смешал и замесил. Поставил в теплое место на час, чтобы оно поднялось.

В это время приготовим все остальное. Для фарша порубим мясо (как это делается, я рассказывал, например, здесь). Для слишком ленивых могу порекомендовать мясорубку с крупной решеткой.

Порежем капусту. Ее всегда должно быть примерно в два раза больше, чем мяса.

Порежем лук и в него же порубим чеснок.

Приготовим специи. Поставим на огонь сковороду и нальем в не растительное масло. Пусть разогревается. В этот раз, как один из вариантов приготовления пигоди, я выбрал вариант с тушеной начинкой. А можно сделать и с сырой.

Масло разогрелось, и мы кладем на сковороду мясной фарш. Его нужно слегка притушить.

Вслед за ним капусту, и лук с чесноком. Помешивая, дожидаемся, пока капуста слегка осядет.

Вот тут присаливаем, добавляем специи, перемешиваем и выключаем. Начинку до готовности доводить не надо.

И приготовим соус. Тут вообще все легко: просто взять и смещать все ингредиенты по списку. Готово.

Тем временем час прошел и тесто поднялось. Делим его на колобки примерно такие, чтобы каждая пигоди в итоге была с ладошку. Раскатываем каждый колобок.

Кладем начинку.

И залепляем, делая пирожок.

А теперь кладем пирожки на ярусы мантоварки швом вниз, слегка подогнув кончики. Залеплять нужно надежно, чтобы исключить прорывы. Каждую пигоди, перед тем, как кладем на ярус, окунаем в растительное масло, чтобы не прилипла. Заполнив ярусы, даем расстояться пирожкам 15 минут.

Пока пигоди расстаиваются, поставим нижнюю часть мантоварки с водой на огонь. Вода должна закипеть. По истечении 15 минут, ставим верхнюю часть с пигода на кастрюлю с кипящей водой и варим 30 минут. Крышку стоит закрыть через полотенце, чтобы испаряющаяся вода во время варки не капала на пирожки. В кастрюлю во время варки тоже не заглядываем, иначе пигоди опадут. Поварив полчаса, выключаем огонь и оставляем так еще на 5 минут. Вот теперь готово.

Едят пигоди руками или палочками и обязательно с соусом. Их выкладывают на тарелку шутки по 2, по 3, разрезают аккуратно вдоль по шву и внутрь закладывают соус. Но не возбраняется заменить соус аджикой, или хреновиной, или тем, что душе угодно. Правда, это будет уже не совсем корейский вкус.