Большие паровые… пирожки!

Продолжаем знакомство с корейской кухней. Сегодня в меню пигоди. У этого блюда могут быть и другие названия, например, пянсе. Все зависит от того, где их готовят. А готовят их и на Сахалине, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и в Казахстане. Иными словами там, где компактно проживают корейцы.
Пигоди очень интересное блюдо. Оно сочетает в себе то, что у нас считалось бы несочетаемым: дрожжевое тесто и пароварка. Во всяком случае, я не припомню ничего подобного в кухне народов, например, Урала.
Основными компонентами пигоди являются, как я уже сказал, дрожжевое тесто, свинина, капуста. Это основное. Плюс приправки, добавки и соус. В разных местах их готовят по-разному. Где-то добавляют вместо свежей капусты чимчу, где-то после разделывания на тарелке вставляют в разрез корейскую морковку морковьчу… В общем, полет для фантазии тот еще. Я же предлагаю простой вариант, который доступен каждому. Причем простой совсем не значит невкусный. В корейской кухне вообще ничего невкусного нет.
В Узбекистане единственный напряг всегда составляла свинина. Ее можно было купить только на базаре. Причем это добро всегда стоило дорого и продавалось в малых количествах. Кстати, свининой торговали, в основном, именно корейцы. Будда же табу на свинину не накладывал! А вот русских продавцов я что-то даже не припомню. Наверное, попадались, но настолько редко, что я и не запомнил.
А мы потихонечку начнем. Возьмем:
для теста:
- муки ~600 г
- воды ~300 г
- соли – 1 ч.л.
- сахара – 1 ч.л.
- растительного масла – 1 ст. л.
- дрожжи – 1 пакетик.
для фарша:
- свинины ~200 г
- капусты ~400 г
- лука – 2 шт.
- красного молотого перца – 0,5 ч.л.
- кориандра – 1 ч.л.
- соли – по вкусу
- растительного масла – 3 ст.л.
- чеснока 2-3 зубчика.
для соуса:
- соевого соуса – 3 ст.л.
- кинзы рубленой – 1 ч.л.
- красного молотого перца – по вкусу
- кориандра – 0,5 ч.л.
- чеснока – 2 зубчика.
Количество ингредиентов каждый может регулировать под себя. У корейцев, например, в соус кладут еще и острый стручковый перец. Но не каждый выдержит. Даже я. Поэтому не кладу и из рецепта убрал. Кто-то не любит кинзу. Ну, бросьте вместо нее петрушку. В общем, все исправляемо.
А мы начнем. И начнем, конечно, с теста. Делается оно просто, как обычное дрожжевое тесто: все смешал и замесил. Поставил в теплое место на час, чтобы оно поднялось.
В это время приготовим все остальное. Для фарша порубим мясо (как это делается, я рассказывал, например, здесь). Для слишком ленивых могу порекомендовать мясорубку с крупной решеткой.
Порежем капусту. Ее всегда должно быть примерно в два раза больше, чем мяса.
Порежем лук и в него же порубим чеснок.
Приготовим специи. Поставим на огонь сковороду и нальем в не растительное масло. Пусть разогревается. В этот раз, как один из вариантов приготовления пигоди, я выбрал вариант с тушеной начинкой. А можно сделать и с сырой.
Масло разогрелось, и мы кладем на сковороду мясной фарш. Его нужно слегка притушить.
Вслед за ним капусту, и лук с чесноком. Помешивая, дожидаемся, пока капуста слегка осядет.
Вот тут присаливаем, добавляем специи, перемешиваем и выключаем. Начинку до готовности доводить не надо.
И приготовим соус. Тут вообще все легко: просто взять и смещать все ингредиенты по списку. Готово.
Тем временем час прошел и тесто поднялось. Делим его на колобки примерно такие, чтобы каждая пигоди в итоге была с ладошку. Раскатываем каждый колобок.
Кладем начинку.
И залепляем, делая пирожок.
А теперь кладем пирожки на ярусы мантоварки швом вниз, слегка подогнув кончики. Залеплять нужно надежно, чтобы исключить прорывы. Каждую пигоди, перед тем, как кладем на ярус, окунаем в растительное масло, чтобы не прилипла. Заполнив ярусы, даем расстояться пирожкам 15 минут.
Пока пигоди расстаиваются, поставим нижнюю часть мантоварки с водой на огонь. Вода должна закипеть. По истечении 15 минут, ставим верхнюю часть с пигода на кастрюлю с кипящей водой и варим 30 минут. Крышку стоит закрыть через полотенце, чтобы испаряющаяся вода во время варки не капала на пирожки. В кастрюлю во время варки тоже не заглядываем, иначе пигоди опадут. Поварив полчаса, выключаем огонь и оставляем так еще на 5 минут. Вот теперь готово.
Едят пигоди руками или палочками и обязательно с соусом. Их выкладывают на тарелку шутки по 2, по 3, разрезают аккуратно вдоль по шву и внутрь закладывают соус. Но не возбраняется заменить соус аджикой, или хреновиной, или тем, что душе угодно. Правда, это будет уже не совсем корейский вкус.