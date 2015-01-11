Большие паровые… пирожки!

Реклама на сайте|Обратная связь Воскресенье, 29 января, 03:00
Регистрация на сайте
Авторизация

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Январь 2017 (201)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Студия визуальных решений «Ника»
| Авторские разделы » Алексей Козедубов

Большие паровые… пирожки!

Продолжаем знакомство с корейской кухней. Сегодня в меню пигоди. У этого блюда могут быть и другие названия, например, пянсе. Все зависит от того, где их готовят. А готовят их и на Сахалине, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии, и в Казахстане. Иными словами там, где компактно проживают корейцы.

Пигоди очень интересное блюдо. Оно сочетает в себе то, что у нас считалось бы несочетаемым: дрожжевое тесто и пароварка. Во всяком случае, я не припомню ничего подобного в кухне народов, например, Урала.

Основными компонентами пигоди являются, как я уже сказал, дрожжевое тесто, свинина, капуста. Это основное. Плюс приправки, добавки и соус. В разных местах их готовят по-разному. Где-то добавляют вместо свежей капусты чимчу, где-то после разделывания на тарелке вставляют в разрез корейскую морковку морковьчу… В общем, полет для фантазии тот еще. Я же предлагаю простой вариант, который доступен каждому. Причем простой совсем не значит невкусный. В корейской кухне вообще ничего невкусного нет.

В Узбекистане единственный напряг всегда составляла свинина. Ее можно было купить только на базаре. Причем это добро всегда стоило дорого и продавалось в малых количествах. Кстати, свининой торговали, в основном, именно корейцы. Будда же табу на свинину не накладывал! А вот русских продавцов я что-то даже не припомню. Наверное, попадались, но настолько редко, что я и не запомнил.

А мы потихонечку начнем. Возьмем:

для теста:

  • муки ~600 г
  • воды ~300 г
  • соли – 1 ч.л.
  • сахара – 1 ч.л.
  • растительного масла – 1 ст. л.
  • дрожжи – 1 пакетик.

для фарша:

  • свинины ~200 г
  • капусты ~400 г
  • лука – 2 шт.
  • красного молотого перца – 0,5 ч.л.
  • кориандра – 1 ч.л.
  • соли – по вкусу
  • растительного масла – 3 ст.л.
  • чеснока 2-3 зубчика.

для соуса:

  • соевого соуса – 3 ст.л.
  • кинзы рубленой – 1 ч.л.
  • красного молотого перца – по вкусу
  • кориандра – 0,5 ч.л.
  • чеснока – 2 зубчика.

Количество ингредиентов каждый может регулировать под себя. У корейцев, например, в соус кладут еще и острый стручковый перец. Но не каждый выдержит. Даже я. Поэтому не кладу и из рецепта убрал. Кто-то не любит кинзу. Ну, бросьте вместо нее петрушку. В общем, все исправляемо.

А мы начнем. И начнем, конечно, с теста. Делается оно просто, как обычное дрожжевое тесто: все смешал и замесил. Поставил в теплое место на час, чтобы оно поднялось.

 В это время приготовим все остальное. Для фарша порубим мясо (как это делается, я рассказывал, например, здесь). Для слишком ленивых могу порекомендовать мясорубку с крупной решеткой.

 Порежем капусту. Ее всегда должно быть примерно в два раза больше, чем мяса.

 Порежем лук и в него же порубим чеснок.

 Приготовим специи. Поставим на огонь сковороду и нальем в не растительное масло. Пусть разогревается. В этот раз, как один из вариантов приготовления пигоди, я выбрал вариант с тушеной начинкой. А можно сделать и с сырой.

Масло разогрелось, и мы кладем на сковороду мясной фарш. Его нужно слегка притушить.

 Вслед за ним капусту, и лук с чесноком. Помешивая, дожидаемся, пока капуста слегка осядет.

 Вот тут присаливаем, добавляем специи, перемешиваем и выключаем. Начинку до готовности доводить не надо.

 И приготовим соус. Тут вообще все легко: просто взять и смещать все ингредиенты по списку. Готово.

 Тем временем час прошел и тесто поднялось. Делим его на колобки примерно такие, чтобы каждая пигоди в итоге была с ладошку. Раскатываем каждый колобок.

 Кладем начинку.

 И залепляем, делая пирожок.

 А теперь кладем пирожки на ярусы мантоварки швом вниз, слегка подогнув кончики. Залеплять нужно надежно, чтобы исключить прорывы. Каждую пигоди, перед тем, как кладем на ярус, окунаем в растительное масло, чтобы не прилипла. Заполнив ярусы, даем расстояться пирожкам 15 минут.

 Пока пигоди расстаиваются, поставим нижнюю часть мантоварки с водой на огонь. Вода должна закипеть. По истечении 15 минут, ставим верхнюю часть с пигода на кастрюлю с кипящей водой и варим 30 минут. Крышку стоит закрыть через полотенце, чтобы испаряющаяся вода во время варки не капала на пирожки. В кастрюлю во время варки тоже не заглядываем, иначе пигоди опадут. Поварив полчаса, выключаем огонь и оставляем так еще на 5 минут. Вот теперь готово.

 Едят пигоди руками или палочками и обязательно с соусом. Их выкладывают на тарелку шутки по 2, по 3, разрезают аккуратно вдоль по шву и внутрь закладывают соус. Но не возбраняется заменить соус аджикой, или хреновиной, или тем, что душе угодно. Правда, это будет уже не совсем корейский вкус.

Ключевые теги: мясо, капуста, лук, чеснок, мука.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» График замены пропуска на январь — начало февраля
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Чемпионат не сбавляет обороты!
» ОДН в январских квитанциях на месте
» Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год
» Крещенская вода: мифы и реальность
» На совещании у губернатора Озерск поставили в пример другим муниципалитетам
Обсуждаемые новости
» Интервью с Лилией Солодовниковой. ВИДЕО
» Пусть счетчик щелкает
» Мифы вокруг Озерска и около. Видео
» Пьяному водителю за провоз полицейского на капоте грозит 5 лет
» Налоговики хотят обанкротить поставщика «Росатома»
» Сергей Москвин из Озёрска — победитель областного конкурса художественной фотографии
» На новогодние праздники в Озёрске мероприятия были на любой вкус

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги