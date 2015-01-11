Русмастерс на Банном

26-28 января 2017г. на горнолыжном комплексе «Банное» прошли соревнования 2 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация (супер-гигант и специальный слалом 1 попытка), гигантский слалом, специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Зырина Ольга, Кулешов Владимир, Логинов Игорь, Верховод Евгений, Степанов Андрей, Федорович Ольга, Лыткин Сергей.

В зачете 2 этапа Русмастерс кубка России призерами в своих возрастных группах стали:

Слалом гигант: Зырина Ольга, Лыткин Сергей - 2 место,

Специальный слалом: Зырина Ольга - 3место,Лыткин Сергей - 2место.

Супер-гигант: Зырина Ольга - 1место, Кулешов Владимир - 2 место, Федорович Ольга - 3 место.

Комбинация: Кулешов Владимир - 2 место, Зырина Ольга, Федорович Ольга - 3 место.

Федерация горных лыж г. Озерска