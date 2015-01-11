Южноуралец выиграл первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи

Южноуральский спортсмен Владислав Вечканов завоевал «золото» первенства мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам. Соревнования проходят в эти дни в Парк Сити (Штат Юта, США), сообщает министерство спорта. Спортсмен из Златоуста принес высшую награду в копилку российской сборной в гонке на 10 км с результатом 23.08,6. Второе и третье места также заняли россияне – Егор Казаринов (+7,9) и Ярослав Рыбочкин (+13,3). В первой половине дистанции южноуралец уступал соотечественнику Егору Казаринову и норвежцу Харальду Амундсену, однако после 5 км на завершающем отрезке сумел вырвать победу и финишировал первым. Сегодня Владислав Вечканов является одним из лидеров юниорской сборной страны. На чемпионате мира среди юниоров в 2016 году в Румынии Владислав показал 7 результат в спринте. «От имени всей южноуральской спортивной общественности поздравляю Владислава и его тренера с таким высоким достижением. «Золото» молодежного чемпионата мира – это действительно хороший задел, особенно в предолимпийский сезон. Соревнования в США еще не завершились, поэтому будем и дальше болеть за Влада», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Челябинской облатси Леонид Одер. Отметим, первенство мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам в Парк-Сити продлится до 5 февраля.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralec-vyigral-pervenstvo-mira-po-lyzhnym-gonkam-sredi-yuniorov-i-molodezhi-36735