14 февраля в мире проходит Международный день дарения книг.

Его цель простая и добрая – подарить библиотеке хорошую книгу. И, если получится, вдохновить и организовать других людей на такой же замечательный поступок. Центральная городская библиотека Озёрска приглашает жителей города присоединиться к акции «Дарите книги с любовью!»

Какую бы направленность ни принимала деятельность библиотеки, она всегда обращена к книге, а её двери открыты для всех. С каждым днём возрастает потребность в классической и современной художественной литературе.

Если у вас в доме есть прочитанные и невостребованные книги, вы можете подарить им вторую жизнь, отдав в библиотеку.

В этот день мы будем рады принять в дар художественную литературу в хорошем состоянии не ранее 2011 года выпуска. Ваши книги будут вновь и вновь радовать взрослых и юных читателей.

Участниками акции могут стать любые ведомства, организации, частные предприниматели, преподаватели, студенты, учащиеся, любой житель города.

Имена участников акции будут опубликованы на официальном сайте городской библиотеки и странице ВКонтакте «Ваша Юность».

Книги принимаются по адресу: г. Озёрск, ул. Советская, д. 8, Центральная городская библиотека, абонемент «Юность».

Контактный телефон: (35130) 2-38-40.

http://www.ozerskadm.ru