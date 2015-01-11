В Озёрске производили фальсифицированное сливочное масло

В январе 2017 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области по г. Белогорску проведена внеплановая выездная проверка в магазине «СВЕТОФОР» (ООО «ТОРГСЕРВИС 27»), в ходе проведения которой взято на исследование масло несоленое сладко-сливочное Крестьянское высший сорт, м.д.ж. 72,5%, в фольге по 180 грамм, дата изготовления: 21.10.2016г (изготовитель: ООО "СбытПродСервис", адрес: г. Челябинск, ул.Клары Цеткин, д.28, кв. 43, адрес производства: 456780, Челябинская область г. Озерск, Индустриальная, 10).

При проведении лабораторных исследований установлено, что в сливочном масле осуществлена подмена животных жиров неизвестными жирами немолочного происхождения, что свидетельствует о его фальсификации.

Таким образом, покупатели вводились в заблуждение, приобретая некий продукт с надписью на этикетке «Масло сливочное крестьянское», который фактически не является маслом и изготовлен из сырья неизвестного происхождения.

Фальсифицированное сливочное масло в количестве 5320 пачек общим весом 957, 6 килограмм снято с реализации и утилизировано.

В отношении виновного лица, допустившего реализацию фальсифицированного масла составлен протокол об административном правонарушении ч.2 ст.14.43 КоАП РФ.

При выявлении в торговой сети Амурской области масла несоленого сладко-сливочного«Крестьянское» высший сорт, м.д.ж. 72,5%, в фольге по 180 грамм, дата изготовления: 21.10.2016г (изготовитель: ООО "СбытПродСервис") просим информировать Управление Роспотребнадзора по Амурской области по телефону горячей линии: 20-20-20.

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