Битва фотографов. Тур №6. Сражение трех городов!

В ближайшие выходные нас ждет встреча с Красной шапочкой в компании любвеобильного графа и неистового Падрайка. А в Битве на этот раз принимает участие рекордное количество фотографов, из которых два из Челябинска и один из Екатеринбурга!

Имена героев узнаем в понедельник. Голосуем за лучшего, ждем вердиктов жюри Тура №6. Обсуждение фотографий и спектаклей выходных – приветствуется!

— 18 февраля, суббота 18:30 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», комедия с переодеваниями

— 19 февраля, воскресенье 11:00 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА», для самых маленьких

— 19 февраля, воскресенье 18:30 – «ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР», черная комедия

ЖЮРИ ТУРА №6

— актриса Анна Зотеева

— заведующий костюмерным цехом Галина Лазуткина

— зрительское жюри: Дмитрий Романов, Лиза Федорова

— фотограф: Александр Кузнецов

Всех остальных приглашаем принять участие в голосовании, которое продлится до понедельника!

Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра [email protected] или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089. Всегда рады новым участникам и сочувствующим!

Юлия Клепикова